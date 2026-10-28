Roma. Stormi di uccelli tra Prati Fiscali e Viale Jonio, avviati gli interventi di allontanamento

AgenPress. A seguito delle segnalazioni relative alla presenza di numerosi stormi di uccelli nelle aree di via dei Prati Fiscali, viale Jonio, piazzale Jonio e viale Pantelleria, sono già stati avviati gli interventi per affrontare la problematica.

La ditta incaricata, su attivazione del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, ha effettuato i primi interventi nelle giornate di giovedì e venerdì scorsi, utilizzando il sistema di distress call, e ha svolto un ulteriore intervento nella giornata di ieri.

Le attività proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di verificarne l’efficacia e monitorare l’evoluzione della situazione, con particolare attenzione alle aree in cui l’accumulo di deiezioni sui marciapiedi e sulla sede stradale può determinare condizioni di scivolosità e rischi per i pedoni.

“Ringraziamo il Dipartimento Tutela Ambientale per la disponibilità e per aver attivato gli interventi necessari a fronte delle segnalazioni ricevute. Continueremo a seguire la situazione insieme agli uffici competenti, verificando l’efficacia delle misure adottate e la necessità di eventuali ulteriori azioni”, dichiarano Paolo Emilio Marchionne, Presidente del Municipio Roma III Montesacro, e Matteo Zocchi, Assessore alle Politiche Ambientali.

DICHIARAZIONE DEL PROF. FOAD AODI – VIALE JONIO

Come cittadino italiano, residente a Viale Jonio e cittadino del Municipio Roma III, mi associo ai ringraziamenti al Municipio III e a tutto il Direttivo per la collaborazione e per la buona politica, a nome dell’Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (AMSI), del Movimento Internazionale Uniti per Unire (UxU) e come Presidente del Movimento Politico Internazionale Interculturale Unione per l’Italia (UN.IT).

Ringrazio il Municipio III e invito tutta la popolazione a collaborare per far vedere la buona politica. La buona politica è fatta di ascolto da parte dei politici e di collaborazione anche da parte dei cittadini.

Speriamo che con questa soluzione si metta fine ai disagi di tutta la popolazione, compresi noi. Come medico lo dico: c’è anche un rischio per la salute e un problema di odore soffocante, come mi hanno segnalato in questi giorni tanti cittadini. Per questo ringrazio il Municipio III per la tempistica e per aver ascoltato il nostro sollecito come associazione e come movimento politico.