Trump: “Dobbiamo portare a termine il lavoro”. In corso i negoziati con l’Iran attraverso mediatori

Il presidente degli Stati Uniti conferma che sono in corso contatti indiretti con Teheran e non esclude un accordo. «Vedremo se i negoziati potranno avere successo», ha dichiarato in un’intervista ad Axios

AgenPress. La diplomazia resta in movimento nel confronto tra Washington e Teheran. Donald Trump ha confermato che sono in corso negoziati con l’Iran attraverso mediatori, lasciando aperta la possibilità di un’intesa, ma senza escludere altri scenari qualora i colloqui non dovessero produrre i risultati attesi.

«Dobbiamo portare a termine il lavoro, che sia attraverso un accordo o in altro modo, vedremo se i negoziati potranno avere successo», ha dichiarato il presidente americano in un’intervista ad Axios.

Parole che delineano una posizione ferma da parte della Casa Bianca: l’obiettivo resta raggiungere il risultato auspicato da Washington, mentre il percorso diplomatico rimane una delle opzioni sul tavolo.

I contatti tra Stati Uniti e Iran si svolgono attraverso intermediari, un canale diplomatico che consente alle due parti di mantenere aperto il dialogo anche in presenza di profonde divergenze politiche e strategiche.

Il ricorso ai mediatori può facilitare lo scambio di proposte e la ricerca di punti di convergenza su questioni che continuano a rappresentare un ostacolo nei rapporti bilaterali. Resta tuttavia da capire quali siano le condizioni poste da Washington e Teheran e se esistano margini concreti per raggiungere un compromesso.

Le dichiarazioni di Trump non forniscono dettagli sui contenuti dei negoziati né indicano tempi precisi per un’eventuale conclusione. Il presidente americano ha però chiarito che il risultato finale sarà determinante per stabilire i prossimi passi dell’amministrazione.

Il passaggio in cui Trump afferma che il lavoro dovrà essere portato a termine «attraverso un accordo o in altro modo» segnala che la Casa Bianca non intende presentare la trattativa come l’unica strada possibile.

La formulazione lascia spazio a diverse interpretazioni, ma conferma la volontà del presidente di mantenere una linea di pressione nei confronti di Teheran anche mentre proseguono i contatti diplomatici.

La priorità, per Washington, è verificare se il negoziato possa condurre a un risultato concreto. In caso contrario, le opzioni alternative resterebbero da definire sulla base dell’evoluzione della situazione e delle decisioni dell’amministrazione statunitense.

L’esito dei colloqui potrebbe avere conseguenze rilevanti per gli equilibri mediorientali e per la sicurezza internazionale. Il rapporto tra Stati Uniti e Iran è segnato da anni di tensioni, contrasti strategici e divergenze che rendono complesso qualsiasi tentativo di normalizzazione.

Per il momento, la conferma dell’esistenza di negoziati attraverso mediatori rappresenta un segnale della permanenza di un canale diplomatico. Non significa, tuttavia, che un accordo sia imminente o che le parti abbiano già raggiunto un’intesa sui punti più controversi.

La prossima fase sarà decisiva per capire se il dialogo potrà trasformarsi in un accordo concreto oppure se le distanze tra Washington e Teheran finiranno per prevalere. Come ha sottolineato Trump, il successo dei negoziati resta ancora da verificare.