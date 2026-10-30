Landini: “Manovra ingiusta, dimentica i bisogni delle persone”. Ancora più forti le ragioni dello sciopero generale del 20 novembre

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AgenPress. “Una manovra totalmente inadeguata ai bisogni delle persone”. Lo dice Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine di un evento alla Camera dei Deputati. Una legge di Bilancio “ingiusta che continua a indicare spese per le armi, taglia i soldi invece alla sanità, non mette nulla sulla casa e sugli affitti e continua a far pagare le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati non restituendo quattro miliardi e mezzo di fiscal drag, addirittura introducendo delle nuove flat tax, aumentando la diversità”.

“In un Paese normale – ha continuato Landini –, a parità di reddito deve corrispondere parità di tasse, si deve combattere l’evasione fiscale e introdurre la progressività vera anche sui profitti e sulle rendite finanziarie. È quello di cui abbiamo bisogno. Per questo sono ancora più forti le ragioni per lo sciopero generale del 20 novembre e le ragioni delle lotte dei giovani e degli studenti che chiedono di poter avere un futuro”.

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