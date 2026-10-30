Landini: “Manovra ingiusta, dimentica i bisogni delle persone”. Ancora più forti le ragioni dello sciopero generale del 20 novembre

“In un Paese normale – ha continuato Landini –, a parità di reddito deve corrispondere parità di tasse, si deve combattere l’evasione fiscale e introdurre la progressività vera anche sui profitti e sulle rendite finanziarie. È quello di cui abbiamo bisogno. Per questo sono ancora più forti le ragioni per lo sciopero generale del 20 novembre e le ragioni delle lotte dei giovani e degli studenti che chiedono di poter avere un futuro”.