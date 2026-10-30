Previsioni Meteo del 31 Ottobre 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 31 Ottobre 2026.

AL NORD – Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni sulle regioni Tirreniche, irregolarmente coperto tra Marche e Abruzzo con qualche piovasco. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata e nella notte ancora qualche precipitazione sulle regioni Adriatiche con neve in Appennino dai 1400-1600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino precipitazioni sparse su Molise, Puglia e Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su Basilicata, Calabria e Sardegna, poche variazioni sulle altre regioni. In serata e nella notte nuvolosità in ulteriore aumento su tutti i settori.

Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie altrove; massime stabili o in lieve calo da nord a sud