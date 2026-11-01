Sen. Scilipoti Isgrò: “Amore e responsabilità politica per restituire speranza e futuro ai giovani”

AgenPress. Il messaggio di Cristo attraversa i secoli e ci ricorda che l’amore è la forza capace di trasformare l’uomo e la società. Perdonare, ascoltare e prendersi cura degli altri significa difendere la dignità umana e costruire una comunità più giusta e solidale.

La politica deve rimettere al centro la persona, soprattutto chi soffre, chi è fragile e chi rischia di essere dimenticato.

Non può esserci giustizia senza solidarietà, progresso senza rispetto della vita e futuro senza tutela del Creato. Come ci insegna Sant’Agostino: «Ama e fà ciò che vuoi»: un principio che deve tradursi in impegno concreto per il bene comune.

Ma non esiste futuro per un Paese che non sappia offrire ai propri giovani opportunità, certezze e prospettive. La politica ha il dovere di restituire alle nuove generazioni fiducia, lavoro, formazione e la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni.

Nessun giovane deve essere costretto a lasciare la propria terra per trovare altrove un’occasione di riscatto e realizzazione. La vera grandezza della politica non si misura dal potere esercitato, ma dalla speranza che sa generare e dalle opportunità che riesce a costruire.

Amare significa anche assumersi la responsabilità di consegnare ai giovani un Paese migliore, nel quale possano tornare a credere nel futuro e realizzare i propri sogni.