La Fondazione Insigniti OMRI accoglie Marco Lodola, Maestro dell’arte contemporanea

Fondazione Insigniti OMRI.Un’importante adesione che rafforza il dialogo tra arte, cultura e valori costituzionali. Un nuovo incontro tra creatività, cultura del merito e identità nazionale, nel segno del Tricolore e dell’impegno per le future generazioni

AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI – Ordine al Merito della Repubblica Italiana annuncia con particolare soddisfazione l’adesione del Maestro Marco Lodola, tra i più riconoscibili protagonisti dell’arte contemporanea italiana e internazionale, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un ingresso prestigioso, che arricchisce la comunità della Fondazione di una personalità artistica di rilievo internazionale e rafforza il dialogo tra arte, cultura e valori costituzionali.

Artista dalla cifra stilistica inconfondibile, Marco Lodola ha saputo costruire un linguaggio espressivo originale, nel quale la luce, il colore e il movimento diventano strumenti di comunicazione e partecipazione. Le sue opere, caratterizzate da colori intensi, figure stilizzate e suggestioni luminose, hanno portato la sua ricerca artistica in importanti contesti espositivi e istituzionali, in Italia e all’estero.

Tra i fondatori, nei primi anni Ottanta, del movimento del Nuovo Futurismo, Lodola ha sviluppato nel corso di oltre quarant’anni una ricerca artistica capace di attraversare linguaggi e ambiti differenti, mantenendo una forte riconoscibilità.

Tra le esperienze più significative della sua carriera figura la mostra Marco Lodola: Luci per il futuro, allestita nel 2022 a Seoul, presso il Dongdaemun Design Plaza, straordinario complesso architettonico progettato da Zaha Hadid. L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura a Seoul, in collaborazione con la Seoul Design Foundation e Mirabili, ha rappresentato un’importante vetrina internazionale per l’arte e il design italiani. La grande partecipazione di pubblico ha portato a sei successive proroghe della mostra, confermandone il successo.

Di particolare rilievo anche la presenza delle sue opere alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, dove nel Natale 2020 fu allestita la mostra Natività. Presepe Luminoso, con opere luminose provenienti dalla collezione Mirabili. In quella circostanza Lodola realizzò un originale percorso artistico che reinterpretava la Natività attraverso le figure e le icone della musica italiana e internazionale. Nel 2021 l’artista donò alle Gallerie degli Uffizi una propria scultura luminosa, raffigurante il suo autoritratto, entrata nella collezione del prestigioso museo fiorentino.

Un ruolo significativo nella realizzazione e nella valorizzazione di queste iniziative è stato svolto da Mirabili Arte d’Abitare, realtà imprenditoriale guidata dal commendatore Gianni Overi, proprietario e amministratore unico, presidente del Comitato provinciale di Pistoia della Fondazione Insigniti OMRI, insieme al fratello David. Una collaborazione che testimonia anche il valore delle sinergie tra competenze imprenditoriali, sensibilità culturale e appartenenza alla comunità della Fondazione.

Nel 2023 Marco Lodola ha inoltre firmato il Drappellone del Palio di Siena del 16 agosto, interpretando con il proprio linguaggio cromatico e figurativo una delle tradizioni più identitarie della cultura italiana. Anche in questo percorso senese Mirabili Arte d’Abitare ha avuto un ruolo nella realizzazione delle iniziative culturali ed espositive legate all’artista.

La sua adesione si inserisce pienamente nella visione della Fondazione, che, tra le proprie finalità statutarie, pone la promozione dei principi e dei valori della Costituzione, il rispetto e la valorizzazione dei simboli della Repubblica, la cultura del merito e la promozione del benessere delle future generazioni.

Un impegno che comprende anche la valorizzazione dell’Inno nazionale, Il Canto degli Italiani, per il quale la Fondazione è impegnata a promuovere un percorso di riconoscimento costituzionale, e del Tricolore, simboli di identità, unità e appartenenza alla comunità nazionale.

«Sono particolarmente lieto di accogliere il Maestro Marco Lodola nella nostra Fondazione. La sua adesione rappresenta un incontro significativo tra il mondo dell’arte e una comunità che si riconosce nei valori della Repubblica, nel rispetto delle istituzioni, nella promozione del merito e nella responsabilità verso le nuove generazioni.

Lodola possiede una straordinaria capacità di raccontare attraverso la luce e il colore. Sono certo che la sua sensibilità artistica potrà contribuire ad arricchire anche il nostro percorso di valorizzazione dei simboli della Repubblica. Mi piace immaginare che, attraverso la sua creatività, possano trovare nuove espressioni artistiche anche i meravigliosi colori del nostro Tricolore.

L’arte, del resto, ha il potere di rendere visibili e vicini valori che appartengono a tutti e di trasmetterli, con linguaggi sempre nuovi, soprattutto alle giovani generazioni».

L’ingresso del Maestro Lodola testimonia la volontà della Fondazione di coinvolgere personalità provenienti da esperienze e ambiti differenti, nella convinzione che la cultura, l’arte e il riconoscimento del merito siano strumenti fondamentali per alimentare il senso di appartenenza, rafforzare la coesione sociale e costruire prospettive di futuro.

La Repubblica vive anche attraverso la cultura, l’arte e la capacità di trasmettere i propri valori alle generazioni che verranno. Benvenuto al Maestro Marco Lodola nella Fondazione Insigniti OMRI.

Prefetto Francesco Tagliente – Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.