Luca Maris: la spiritualità e l’impegno sociale nel nuovo singolo ‘L’essenza dell’amore’

Il cantautore napoletano torna con un brano pop contemporaneo ispirato alla visione di John Lennon, dopo il successo internazionale di ‘Luna e sole’ con Tony Esposito

AgenPress. Luca Maris annuncia che prossimamente sarà in uscita il suo nuovo singolo inedito, ‘L’essenza dell’amore’.

Il brano pop contemporaneo segna un’evoluzione spirituale e artistica per il cantautore indipendente, unendo il suo storico impegno sociale a una profonda riflessione nata da un’esperienza personale di coma vissuta durante l’infanzia.

Cresciuto nel Rione Salicelle di Afragola (Città Metropolitana di Napoli) e formatosi sotto la guida del Maestro Enrico Schiano, Luca Maris vanta un debutto giovanile con Mario Merola e successive collaborazioni di rilievo con Tony Esposito, con cui ha condiviso il successo internazionale del brano pacifista ‘Luna e Sole (No al razzismo sì alla pace)’.

Il nuovo progetto nasce da un ideale dialogo onirico con la figura di John Lennon: «Ho vissuto una profonda connessione interiore in cui il messaggio di John Lennon ha illuminato la mia dimensione creativa», spiega l’artista. «Ho accolto questa ispirazione con umiltà, come un intimo omaggio alla visione universale di ‘Imagine’».

‘L’essenza dell’amore’, caratterizzato da un forte messaggio corale, sarà presentato prossimamente su palcoscenici nazionali e internazionali, confermando la cifra di un artista che utilizza la musica come linguaggio di coesione sociale e memoria collettiva.