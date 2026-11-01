Meloni chiude la porta al Quirinale: “Obiettivo secondo mandato a Palazzo Chigi”

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mette a tacere le indiscrezioni sui futuri assetti istituzionali e traccia in modo netto la rotta del proprio percorso politico. Con una presa di posizione decisa, la premier ha smentito qualsiasi intenzione di concorrere in futuro per il Colle, riaffermando la priorità dell’azione di governo e della continuità alla guida del Paese.
Le parole della premier ridisegnano il quadro delle speculazioni politiche romane, riportando il baricentro dell’attenzione sull’operato dell’esecutivo in carica. L’intento manifestato dalla Presidente del Consiglio evidenzia due capisaldi della sua strategia: l’impegno primario resta la conclusione della legislatura e la realizzazione delle riforme previste dall’agenda di governo. La volontà esplicita di ricandidarsi al termine del quinquennio per ottenere un secondo mandato consecutivo a Palazzo Chigi con il consenso diretto delle urne.
La smentita secca sull’ipotesi di una salita al Colle serve a blindare la maggioranza ed evitare che il dibattito sulle future scadenze istituzionali possa distogliere l’esecutivo dalle sfide economiche e sociali correnti.
Affermando di voler rimettere il proprio mandato esclusivamente al giudizio degli elettori per un rinnovo quinquennale, Giorgia Meloni ribadisce la propria collocazione nel ruolo di guida dell’esecutivo, allontanando ogni scenario di transizione istituzionale.