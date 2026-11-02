Rai, Roberto Natale: “Tg1 e Tg2 strumentali, assecondano un disegno politico per oscurare le ragioni della protesta”

AgenPress. “Raccontare manifestazioni imponenti, in larghissima parte pacifiche, come una sequenza di incendi, scontri e violenze è un tradimento dei doveri di corretta informazione. Si vuole assecondare una campagna politica che punta a oscurare le vere ragioni della protesta, sfruttando i pochi incidenti provocati da gruppi ristretti per dare una chiave di lettura dell’intera giornata e dell’intero movimento”.

Lo ha dichiarato Roberto Natale, consigliere di amministrazione della Rai, intervenendo oggi a “Il Timone”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Non credo che ci sia una caduta di livello professionale, ma purtroppo l’assecondare un disegno politico: mettere la propria professionalità al servizio di un disegno che punta a cancellare il carattere pacifico e di massa di tante manifestazioni, accreditando la versione del governo”, ha aggiunto Natale, che ha definito “molto strumentale” il modo in cui il Tg1 e il Tg2 hanno raccontato le mobilitazioni.