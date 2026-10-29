Rai Radio1. “Impronte”, il programma ideato e condotto da Claudia Conte

AgenPress. Il rispetto per ogni forma di vita e il ruolo degli animali nella crescita dei bambini e nella vita delle persone anziane. Sono questi i temi della nuova puntata di “Impronte”, il programma ideato e condotto da Claudia Conte, in onda giovedì 29 ottobre dalle 10.30 alle 11.00 su Rai Radio1.

Ospite l’attore Andrea Roncato, da tempo impegnato nella sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali. Con lui si parlerà del ruolo fondamentale degli animali nella vita delle persone anziane e della tutela dei quattro zampe che rischiano di rimanere soli dopo la scomparsa dei loro proprietari.

Spazio anche al libro “Mio fratello Wilson” di Andrea Castellani, che racconta la crescita parallela di un bambino e del suo cane, mostrando come il rapporto con gli animali favorisca empatia, responsabilità e attenzione verso gli altri.

Interverrà inoltre Simone Di Matteo, direttore responsabile de L’Opinione – Tempi Moderni e testimonial dell’associazione Rispetto per tutti gli animali, impegnato nella promozione della tutela animale, della biodiversità e dell’educazione ambientale.

“Impronte” è disponibile anche su RaiPlay Sound.