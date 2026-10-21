Rai Radio 1. “Impronte”. Dal Pet Parenting alla biodiversità, passando per le storie di amicizia tra esseri umani e animali

Dal Pet Parenting alla biodiversità, passando per le storie di amicizia tra esseri umani e animali. Saranno queste le storie raccontate nella nuova puntata di «Impronte», il programma ideato e condotto da Claudia Conte su Rai Radio 1, in onda giovedì 22 ottobre alle ore 10.30

AgenPress. Al centro dell’appuntamento, il fenomeno del “Pet Parenting”, ovvero la tendenza a considerare gli animali domestici veri e propri membri della famiglia. A parlarne sarà Vittorio Saettone, veterinario, che approfondirà le trasformazioni culturali e sociali alla base di un rapporto sempre più intenso tra persone e pet.

Secondo i dati riportati nell’ultimo State of Pets, quattro persone su dieci sceglierebbero un animale domestico anziché avere un figlio, mentre il 21% opterebbe per la genitorialità. Numeri che invitano a riflettere sull’evoluzione dei modelli familiari, sul valore del legame affettivo con gli animali e sulla responsabilità che comporta accogliere un pet nella propria vita.

«Gli animali sono sempre più parte integrante delle famiglie, capaci di creare legami affettivi autentici e profondi. Ma amare un animale significa anche assumersi una responsabilità concreta: garantirgli cura, rispetto e benessere per tutta la vita» dichiara Claudia Conte.

Come in ogni puntata, «Impronte» aprirà inoltre una finestra sui libri che raccontano il mondo animale.

Protagonista sarà «Un amore fuori misura», pubblicato da Mondadori Electa, che racconta la storia di Lucrezia Milazzo e del suo alano gigante. Un legame speciale, fatto di affetto, complicità e condivisione, che sarà raccontato insieme a RenatoDaily, pet influencer capace di raggiungere milioni di visualizzazioni sui social media.

Spazio anche all’ambiente e alla biodiversità con Stefano Zago, direttore responsabile di TeleAmbiente, che analizzerà gli effetti del riscaldamento globale sugli habitat naturali e sulle specie animali più a rischio in Italia. L’approfondimento si concentrerà inoltre sulle minacce rappresentate dalle specie aliene invasive, con particolare riferimento a rettili, anfibi e piccoli mammiferi esotici talvolta scelti come animali da compagnia.

Un tema che richiama l’importanza di promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza per proteggere gli ecosistemi e preservare gli equilibri naturali.