Sanità, il 4 dicembre la seconda edizione degli Stati Generali della Prevenzione Aprirà i lavori il Ministro Orazio Schillaci

AgenPress. Il prossimo 4 dicembre, a Roma, presso l’Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute (sede di Via Ribotta), si terrà la seconda edizione degli Stati Generali della Prevenzione.

L’appuntamento, promosso dal Ministero, riunirà Istituzioni, comunità scientifiche, professionisti sanitari e società civile con l’obiettivo di consolidare strategie di prevenzione efficaci, sostenibili e orientate alla tutela della salute collettiva.

I lavori dell’evento saranno ufficialmente aperti dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Il programma di quest’anno offrirà un approfondimento dettagliato su temi di massima priorità per il Servizio sanitario nazionale, a partire dalla promozione di stili di vita sani in tutti i contesti di vita e di lavoro. Al centro della giornata di lavori, l’analisi delle opportunità offerte dal National Health Prevention Hub, l’infrastruttura strategica istituita grazie ai fondi del PNRR per rafforzare la capacità previsionale e l’efficacia delle politiche sanitarie nazionali, e la presentazione del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (2026-2031).

In concomitanza con l’evento, lo spazio antistante al Ministero della Salute si trasformerà nel “Villaggio della prevenzione”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza realizzata in collaborazione con la Asl Roma 2 e la Regione Lazio. In questo spazio i cittadini potranno effettuare visite e controlli medici gratuiti, previa prenotazione, e partecipare a momenti di educazione alla salute e a eventi divulgativi.

Per consentire la massima partecipazione, i lavori degli Stati Generali potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’evento, sui canali social dedicati e sul portale del Ministero della Salute.