Cybersicurezza, On Mazzocchi (Presidente dei Cristiano Riformisti): “Fermezza contro la guerra ibrida a difesa dei nostri valori democratici”

AgenPress. Come Movimento dei Cristiano Riformisti ribadiamo la necessità di essere fermi contro la guerra ibrida e di rimanere coerentemente a difesa dei nostri valori democratici, che sono valori fondanti: la centralità della persona, la giustizia sociale e la tutela della democrazia. Principi oggi messi a rischio dalle moderne strategie di guerra ibrida, offensive e subdole che mirano a destabilizzare la società civile dall’interno.

Attacchi informatici a ospedali e servizi essenziali, uniti a campagne di disinformazione per dividere l’opinione pubblica, colpiscono direttamente la vita quotidiana dei cittadini. Queste minacce sfruttano le zone grigie delle regole internazionali per minare la sicurezza nazionale senza dichiarare un conflitto aperto. Opporsi alla guerra ibrida significa difendere la libertà e i servizi dei nostri cittadini. La pace e la sicurezza si costruiscono non solo con la difesa tradizionale, ma anche rafforzando la resilienza digitale, culturale e sociale della nostra nazione.

Come Cristiano Riformisti esortiamo il Governo, le istituzioni europee e gli alleati internazionali a intensificare gli investimenti nella sicurezza informatica e nel contrasto alle fake-news, promuovendo al contempo programmi di educazione civica e digitale per i cittadini. Solo attraverso una forte coesione sociale e una risposta istituzionale netta sarà possibile neutralizzare queste insidie e garantire un futuro di pace, stabilità e

progresso”.