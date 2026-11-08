Cracovia, strage e tragedia familiare: l’attentatore è gravemente ferito. Trovati morti il padre, la madre e la sorella

AgenPress. Si aggrava il quadro della drammatica vicenda che ha sconvolto Cracovia, in Polonia. L’uomo responsabile dell’attacco che ha provocato sei morti e 15 feriti è gravemente ferito, mentre nella sua abitazione sono stati trovati senza vita tre componenti della sua famiglia: il padre, la madre e la sorella.

La conferma è arrivata da Andrzej Fijołek, vice ispettore e portavoce del capo della polizia polacca, nel corso di un’intervista all’emittente televisiva TVN24. Secondo quanto riferito dal portavoce, nell’appartamento dell’autore della strage sono stati rinvenuti i corpi del padre, di 53 anni, della madre, di 52 anni, e della sorella, di appena 20 anni.

Una scoperta che aggiunge un ulteriore elemento di drammaticità a una vicenda già segnata da un bilancio pesantissimo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione e di stabilire quando siano avvenuti i tre decessi, oltre a chiarire se esista un collegamento diretto con la successiva aggressione.

L’uomo, rimasto gravemente ferito, si trova ora al centro delle indagini delle autorità polacche. Le sue condizioni rendono particolarmente delicata la fase investigativa, mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’attacco e le motivazioni che avrebbero portato alla violenza. La polizia sta inoltre effettuando accertamenti nell’abitazione, dove sono stati trovati i tre familiari. Gli investigatori dovranno verificare le circostanze della loro morte e stabilire se l’uomo possa essere coinvolto anche in questi decessi.

La strage ha provocato sei vittime e 15 feriti, lasciando la città polacca sotto shock. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per ricostruire ogni passaggio della vicenda, dalla tragedia familiare fino all’attacco che ha coinvolto numerose persone. Il ritrovamento dei corpi del padre, della madre e della sorella apre ora un nuovo e inquietante capitolo dell’inchiesta. Resta da chiarire se l’uomo abbia prima ucciso i propri familiari e successivamente compiuto la strage oppure se gli eventi si siano svolti secondo una dinamica diversa.

Saranno gli accertamenti della polizia e le indagini giudiziarie a fornire risposte. Al momento, le autorità non hanno ancora chiarito il movente né la precisa sequenza degli avvenimenti.