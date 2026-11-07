Dati personali del ministro Antonio Tajani diffusi nel dark web da hacker russi

AgenPress. Il ministro degli Esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani ha denunciato che i suoi dati personali sono stati diffusi nel dark web.

“Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari”, ha scritto il ministro su X.

“La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme”, ha poi aggiunto Tajani.