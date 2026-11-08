Cracovia, strage in città: trovati altri tre corpi nella casa dell’attentatore. “Potrebbero essere familiari”

AgenPress. Si aggrava il bilancio della tragedia che ha sconvolto Cracovia, in Polonia. Nella casa dell’uomo responsabile della sparatoria che ha provocato sei morti e 15 feriti sono stati trovati i corpi senza vita di altre tre persone, probabilmente appartenenti alla sua famiglia.

La notizia è stata comunicata dal premier polacco Donald Tusk durante una conferenza stampa convocata dopo il drammatico attacco. Secondo quanto riferito dal capo del governo, nell’abitazione sono stati rinvenuti i corpi di due donne e un uomo.

«Due donne e un uomo sono stati trovati morti nell’abitazione dell’autore», ha dichiarato Tusk, precisando che potrebbero essere familiari stretti del sospettato. Una scoperta che apre nuovi interrogativi sulla vicenda e sulle possibili circostanze che hanno preceduto la strage nel centro della città polacca.

Il premier ha inoltre spiegato che l’intera abitazione è stata evacuata per consentire alle forze dell’ordine di effettuare ulteriori verifiche. Gli investigatori temono infatti che all’interno possano esserci altre armi o eventuali esplosivi. La sparatoria si è verificata nel centro storico di Cracovia, dove l’aggressore ha aperto il fuoco contro diverse persone, provocando sei vittime e numerosi feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermarlo e il sospettato è stato ferito durante l’operazione di polizia.

Le indagini sono ora concentrate anche sulla sua vita privata e sui possibili collegamenti tra il ritrovamento dei tre corpi nell’abitazione e l’attacco avvenuto in città. Gli inquirenti dovranno chiarire l’identità delle tre persone decedute, le cause della loro morte e soprattutto se gli omicidi siano avvenuti prima della sparatoria.

La Polonia è sotto shock per una vicenda che potrebbe nascondere una tragedia ancora più ampia di quella inizialmente emersa. Le autorità hanno invitato alla prudenza, mentre proseguono le operazioni di perquisizione e gli accertamenti per ricostruire ogni fase della drammatica vicenda.