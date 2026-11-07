Trump ordina al Dipartimento di Giustizia di indagare sui democratici: “Minacce ed estorsione ai massimi livelli”

Il presidente americano chiede un’indagine immediata contro gli esponenti democratici che avrebbero minacciato di avviare procedure di impeachment e altre forme di punizione nei confronti dei repubblicani, compreso il ministro della Giustizia. «I responsabili devono pagarne le conseguenze», scrive su Truth Social.

AgenPress. Donald Trump alza nuovamente il livello dello scontro politico con i democratici e chiama in causa direttamente il Dipartimento di Giustizia. Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato al ministero di avviare un’indagine immediata sulle presunte minacce rivolte da esponenti dell’opposizione ai membri repubblicani dell’amministrazione, compreso il ministro della Giustizia.

L’annuncio è arrivato attraverso un lungo messaggio pubblicato su Truth Social, il social network utilizzato dal presidente per comunicare direttamente con i suoi sostenitori e intervenire sulle principali questioni politiche.

«I democratici vanno in giro minacciando molte persone, tra cui il ministro della Giustizia e altri, prospettando l’impeachment e svariate altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcuna motivazione per farlo», ha scritto Trump.

Il presidente ha poi utilizzato parole particolarmente dure nei confronti dell’opposizione: «Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze».

Al centro della polemica ci sono le prospettive di un possibile procedimento di impeachment e le iniziative che i democratici potrebbero intraprendere nei confronti dei membri dell’amministrazione repubblicana.

Trump considera queste minacce una forma di pressione politica e sostiene che l’opposizione stia cercando di intimidire i funzionari governativi attraverso la prospettiva di indagini, procedimenti e sanzioni istituzionali.

L’impeachment, tuttavia, è uno strumento previsto dalla Costituzione americana e rappresenta una prerogativa del Congresso. La Camera dei rappresentanti può avviare la procedura, mentre spetta al Senato celebrare il processo e decidere sull’eventuale condanna e rimozione dall’incarico.

La richiesta presidenziale apre anche una questione delicata sul rapporto tra Casa Bianca e giustizia federale. Il Dipartimento di Giustizia è infatti l’organismo incaricato di far rispettare le leggi federali e di condurre le indagini penali.

L’eventuale apertura di un’indagine dovrà quindi verificare se le dichiarazioni e le iniziative contestate da Trump integrino effettivamente condotte perseguibili secondo la legislazione americana. Le critiche politiche e la prospettiva di un impeachment, da sole, non costituiscono automaticamente un reato.

La vicenda arriva in un clima di forte polarizzazione politica, con i rapporti tra Casa Bianca e opposizione sempre più tesi. Nei prossimi giorni sarà importante capire se alla richiesta di Trump seguiranno iniziative concrete da parte degli investigatori federali.

Per il momento, il presidente ha lanciato un messaggio inequivocabile: non intende accettare quelle che considera intimidazioni politiche e vuole che i responsabili vengano chiamati a risponderne.