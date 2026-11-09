Decreto bollette, Codacons: Governo con una mano da con l’altra toglie

AgenPress. Il governo con una mano da, con l’altra toglie. Così il Codacons commenta l’approvazione del decreto bollette che fissa un price cap al gas.

Mentre si sa che l’impatto di tale misura per le tasche delle famiglie sarà limitato, con la legge di bilancio il governo ha introdotto una tassa sulle bollette elettriche che, a causa dell’incremento degli oneri per aiutare le imprese energivore, costerà in media 100 euro ad utenza nel biennio 2029-2030: insomma, il governo con una mano da e con l’altra toglie – conclude il Codacons.