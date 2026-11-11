Baby Gang denuncia un pestaggio in carcere: il trapper non si presenta in aula a Lecco

Zaccaria Mouhib, 25 anni, ha riferito al proprio avvocato di essere stato aggredito durante la detenzione nel carcere di Busto Arsizio. Il giudice ha acquisito una relazione medica che riporta segni di percosse riferiti dal detenuto. Il cantante ha partecipato all’udienza in videocollegamento

AgenPress. Nuovo episodio nella vicenda giudiziaria di Baby Gang. Il trapper, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, 25 anni, non si è presentato fisicamente in tribunale a Lecco per una delle udienze che lo vedono imputato. Il motivo, riferito dal suo difensore, l’avvocato Niccolò Vecchioni, sarebbe un’aggressione subita all’interno del carcere di Busto Arsizio, dove il cantante è attualmente detenuto.

Il giovane avrebbe raccontato al proprio legale di essere stato «pestato in carcere». Una circostanza che ha spinto la difesa a informare il giudice durante l’udienza. Il magistrato ha quindi acquisito una relazione medica proveniente dall’istituto penitenziario, nella quale, secondo quanto riferito dalla difesa, si dà conto di «segni di percosse riferiti dal detenuto».

Non è ancora chiaro chi avrebbe aggredito il trapper né in quali circostanze sarebbe avvenuto il presunto pestaggio. L’avvocato Vecchioni ha spiegato che sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Nonostante l’assenza fisica in tribunale, Baby Gang ha preso parte all’udienza attraverso un collegamento video dal carcere. Secondo quanto emerso, le sue condizioni e lo stato di agitazione segnalato dalla struttura penitenziaria non avrebbero consentito il trasferimento al Palazzo di Giustizia di Lecco. L’udienza era dedicata agli interventi della difesa nel procedimento che vede imputati anche il trapper Simba La Rue, all’anagrafe Lamine Saida, e altri soggetti.

Al centro del processo c’è il possesso di un fucile mitragliatore d’assalto, un modello VZ58 di fabbricazione cecoslovacca, che sarebbe stato esibito dai due artisti nel videoclip di un brano di Baby Gang. La Procura ha chiesto una condanna a due anni e quattro mesi per Mouhib e a un anno e otto mesi per Simba La Rue. La sentenza è attesa per gennaio 2027.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’arma mostrata nel filmato sarebbe la stessa sequestrata dai carabinieri di Lecco il 4 gennaio 2024 a un uomo di 34 anni, che l’avrebbe custodita per conto di altre persone. Gli investigatori avrebbero confrontato le immagini del videoclip con le fotografie del fucile sequestrato, individuando caratteristiche e segni particolari compatibili. La difesa di Baby Gang ha contestato le accuse, chiedendo l’assoluzione del proprio assistito.

Il trapper si trova in carcere dal 17 marzo 2026, quando era stato arrestato nell’ambito di una diversa inchiesta coordinata dalla Procura di Lecco, relativa a presunti reati legati alla detenzione di armi e ad altre condotte contestate. La difesa ha presentato richiesta di concessione degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, con braccialetto elettronico, richiamando le condizioni personali e sanitarie del giovane e la necessità di un percorso di cura.

Il 13 novembre il Tribunale del Riesame di Milano sarà chiamato a esaminare il ricorso contro la decisione che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Intanto, la segnalazione del presunto pestaggio apre un ulteriore fronte sulla permanenza del cantante nell’istituto penitenziario. Saranno gli accertamenti medici e investigativi a chiarire se vi sia stata effettivamente un’aggressione e, soprattutto, chi ne sia eventualmente responsabile.