Urbanistica a Milano, la Procura chiede l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella: “Nessuna corruzione né pressioni”

Svolta nella maxi inchiesta sull’urbanistica milanese. I pubblici ministeri chiedono di archiviare le posizioni del sindaco Giuseppe Sala, dell’architetto Stefano Boeri, dell’imprenditore Manfredi Catella e dell’ex assessore Giancarlo Tancredi. Secondo la Procura, le anomalie riscontrate non costituiscono prove sufficienti per sostenere un’accusa in giudizio. Ora la decisione spetta al gip

AgenPress. La Procura di Milano chiede l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l’architetto Stefano Boeri, l’amministratore delegato di Coima Manfredi Catella e l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. La richiesta riguarda uno dei filoni più delicati della maxi inchiesta sull’urbanistica milanese, che nell’estate del 2025 aveva portato a diversi arresti e scosso profondamente Palazzo Marino e il mondo immobiliare della città.

La posizione dei quattro, insieme a quella di altri indagati, potrebbe dunque avviarsi verso una chiusura giudiziaria. Nelle conclusioni depositate dai magistrati, infatti, non emergerebbero elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di accordi corruttivi o di un sistema di pressioni illecite per favorire determinati progetti edilizi. La Procura ha chiesto complessivamente l’archiviazione per 16 persone, ritenendo che le anomalie emerse durante le indagini, pur significative, non siano sufficienti a sostenere una ragionevole previsione di condanna.

Al centro dell’inchiesta c’erano diversi interventi immobiliari e progetti di rigenerazione urbana, tra cui quello del cosiddetto Pirellino, l’ex edificio comunale di via Pirelli destinato a una profonda riqualificazione. Secondo l’impostazione iniziale degli inquirenti, alcuni rapporti tra amministratori pubblici, professionisti e operatori immobiliari avrebbero potuto condizionare le procedure di valutazione e autorizzazione dei progetti.

In particolare, l’attenzione si era concentrata sui rapporti tra Boeri, Catella, l’ex assessore Tancredi e il sindaco Sala, anche alla luce di alcune conversazioni e comunicazioni che riguardavano il progetto. Le ipotesi investigative comprendevano, a vario titolo, corruzione, induzione indebita e falso. Nel corso del procedimento, tuttavia, le misure cautelari erano state annullate dal Tribunale del Riesame e successivamente dalla Corte di Cassazione.

Proprio le decisioni dei giudici hanno contribuito a ridimensionare l’impianto accusatorio, evidenziando la mancanza di elementi sufficienti per dimostrare un collegamento tra le utilità economiche contestate e l’esercizio delle funzioni pubbliche.

Nella richiesta di archiviazione, i magistrati riconoscono la presenza di criticità nei rapporti tra alcuni componenti della Commissione paesaggio e gli operatori immobiliari interessati ai progetti. Conflitti di interesse, relazioni professionali ed economiche e possibili omissioni degli obblighi di astensione avrebbero rappresentato elementi problematici nella gestione delle procedure urbanistiche. Tuttavia, secondo la Procura, questi elementi non dimostrano automaticamente l’esistenza di un accordo corruttivo.

In particolare, non sarebbe stata provata una relazione tra gli incarichi professionali e i pagamenti ricevuti da alcuni soggetti e l’eventuale esercizio di funzioni pubbliche a favore degli operatori immobiliari. Anche gli ulteriori approfondimenti investigativi non avrebbero portato nuove prove sufficienti a sostenere le accuse davanti a un tribunale.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha accolto la notizia esprimendo soddisfazione, ma anche amarezza per quanto accaduto negli ultimi mesi. «È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere», ha dichiarato il primo cittadino. Sala ha poi aggiunto che chi si dedica all’interesse pubblico deve purtroppo essere pronto a pagare questo prezzo.

Anche Manfredi Catella ha commentato la richiesta di archiviazione, definendo la vicenda una prova particolarmente impegnativa per la società e per le persone coinvolte, sia sul piano professionale sia su quello umano.

La richiesta della Procura rappresenta un passaggio importante, ma non equivale ancora a un’archiviazione definitiva. La parola finale spetta infatti al giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare le conclusioni dei pubblici ministeri e decidere se accoglierle o disporre ulteriori approfondimenti. Restano inoltre aperti altri procedimenti relativi a presunti abusi edilizi, lottizzazioni abusive e irregolarità urbanistiche. Proseguono anche le indagini su altri filoni collegati alla gestione dell’edilizia milanese.

La vicenda giudiziaria che ha investito Milano nell’estate del 2025 potrebbe quindi chiudere uno dei suoi capitoli più importanti, quello relativo alle ipotesi di corruzione, induzione indebita e falso. Per Sala, Boeri, Catella e Tancredi si apre ora la prospettiva dell’archiviazione, dopo oltre un anno di indagini e polemiche. Una decisione che, se accolta dal gip, segnerebbe un passaggio significativo nella ricostruzione giudiziaria delle vicende urbanistiche del capoluogo lombardo.