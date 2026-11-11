Allarme hacker, dopo i frigoriferi dei supermercati nel mirino anche router ed elettrodomestici di casa

La minaccia informatica potrebbe presto entrare nelle abitazioni degli europei. A lanciare l’allarme è Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), che avverte: dopo gli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati, i prossimi obiettivi potrebbero essere i router Wi-Fi e gli apparecchi domestici connessi a Internet

AgenPress. La minaccia degli hacker non riguarda più soltanto governi, banche, ospedali e grandi aziende. Il rischio potrebbe arrivare direttamente nelle case dei cittadini, passando attraverso dispositivi di uso quotidiano come router, frigoriferi intelligenti, lavatrici e altri elettrodomestici collegati alla rete. L’allarme arriva da Bruxelles, dove il direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), Juhan Lepassaar, ha presentato il rapporto 2026 sulla sicurezza informatica nell’Unione europea.

«Oggi sono stati i frigoriferi, domani potrebbero essere i router, dopodomani gli elettrodomestici di casa», ha dichiarato Lepassaar, intervistato dall’agenzia Afp. Un avvertimento che fotografa l’evoluzione degli attacchi informatici e la crescente vulnerabilità di un mondo sempre più dipendente dalla tecnologia.

A rendere concreto il pericolo sono stati i recenti attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati europei. Tra ottobre e novembre 2026, diversi esercizi commerciali in almeno 12 Paesi europei sono stati colpiti da intrusioni informatiche. In particolare, in Francia centinaia di supermercati hanno registrato problemi ai sistemi di refrigerazione, con conseguenze sulle temperature di frigoriferi e congelatori e la necessità di eliminare grandi quantità di prodotti alimentari deperibili. Incidenti analoghi hanno interessato anche altri Paesi, coinvolgendo infrastrutture tecnologiche utilizzate per controllare e monitorare gli impianti.

Il problema, secondo gli esperti, è rappresentato soprattutto dai dispositivi connessi a Internet che utilizzano software non aggiornati, sistemi di protezione insufficienti o password predefinite mai modificate. Le stesse vulnerabilità possono riguardare anche gli apparecchi presenti nelle abitazioni private. Un router non adeguatamente protetto, ad esempio, può diventare una porta d’accesso alla rete domestica, consentendo agli aggressori di compromettere altri dispositivi collegati.

Un altro elemento di preoccupazione riguarda il ruolo dell’intelligenza artificiale, che sta modificando profondamente il panorama della cybersicurezza. Secondo il rapporto Enisa, l’IA rappresenta un moltiplicatore di capacità sia per chi attacca sia per chi deve difendersi. Gli strumenti più avanzati consentono infatti di individuare vulnerabilità, automatizzare alcune operazioni e rendere più sofisticate le campagne di phishing e le tecniche di manipolazione.

Particolarmente insidiosa è la velocità con cui una vulnerabilità informatica può essere trasformata in uno strumento di attacco. Il tempo a disposizione delle aziende per intervenire e installare gli aggiornamenti di sicurezza si sta progressivamente riducendo. L’intelligenza artificiale può però rappresentare anche una risorsa per la difesa, permettendo di individuare più rapidamente le falle nei sistemi e intervenire prima che vengano sfruttate.

Nel rapporto europeo viene evidenziato anche il peso degli attori informatici legati a governi stranieri. Secondo Lepassaar, gruppi associati a Russia, Cina, Iran e Corea del Nord prendono di mira aziende e interessi europei attraverso operazioni di spionaggio, furto di informazioni e attacchi alle infrastrutture. Il documento segnala inoltre che il 57,3% degli incidenti informatici osservati nel 2025 aveva una motivazione ideologica collegata a eventi geopolitici, mentre il 29,3% era riconducibile a interessi economici.

Il ransomware continua a rappresentare una delle minacce più rilevanti per le imprese: attraverso questi attacchi, i criminali informatici bloccano sistemi e dati, chiedendo successivamente un pagamento per ripristinarne l’accesso.

Per il direttore dell’Enisa, la risposta non può limitarsi all’introduzione di nuove norme. Servono soprattutto investimenti, personale specializzato e una maggiore collaborazione tra istituzioni, aziende e produttori di dispositivi tecnologici. «La sicurezza non deve e non può essere un ripensamento», ha sottolineato Lepassaar, invitando le aziende a progettare prodotti sicuri fin dall’inizio, anziché intervenire soltanto quando emergono problemi.

L’Unione europea dispone già di strumenti normativi come la direttiva NIS2 e il Cyber Resilience Act, che introduce obblighi di sicurezza per i prodotti dotati di componenti digitali. Le principali disposizioni di quest’ultimo regolamento diventeranno pienamente applicabili dall’11 dicembre 2027. Rimane però il problema delle competenze: secondo il rapporto, il 45% delle organizzazioni intervistate in uno studio del 2025 ha incontrato difficoltà nel reperire professionisti qualificati nel settore della cybersicurezza.

L’allarme dell’Enisa riguarda anche i comportamenti quotidiani degli utenti. La sicurezza informatica domestica passa infatti da alcune precauzioni spesso sottovalutate.

Tra le principali misure consigliate dagli esperti ci sono:

Aggiornare regolarmente router, computer, smartphone ed elettrodomestici connessi.

router, computer, smartphone ed elettrodomestici connessi. Cambiare le password predefinite dei dispositivi, utilizzando credenziali robuste e differenti.

dei dispositivi, utilizzando credenziali robuste e differenti. Proteggere la rete Wi-Fi con sistemi di cifratura aggiornati.

con sistemi di cifratura aggiornati. Disattivare le funzioni non necessarie , soprattutto quelle che consentono l’accesso remoto ai dispositivi.

, soprattutto quelle che consentono l’accesso remoto ai dispositivi. Sostituire gli apparecchi non più supportati , che non ricevono aggiornamenti di sicurezza.

, che non ricevono aggiornamenti di sicurezza. Separare, quando possibile, la rete degli elettrodomestici intelligenti da quella utilizzata per computer e dispositivi contenenti dati personali.

La cybersicurezza, dunque, non è più soltanto una questione che riguarda i grandi centri tecnologici o le infrastrutture strategiche. Con la diffusione della domotica e degli oggetti connessi, anche un semplice elettrodomestico può diventare un potenziale punto debole.

Il messaggio dell’Enisa è chiaro: la protezione digitale deve diventare una priorità per produttori, istituzioni e cittadini. Perché la prossima emergenza informatica potrebbe non partire da un ministero o da una banca, ma proprio dalla rete Wi-Fi di casa.