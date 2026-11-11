Allarmi bomba nelle scuole, Polato (FdI-ECR): «Vicinanza a studenti e famiglie. La sicurezza è una priorità, lo Stato è presente»

AgenPress. «Esprimo la mia più sincera vicinanza agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico che oggi hanno vissuto momenti di paura a causa degli allarmi bomba in numerosi istituti italiani. Condanno fermamente questi atti intimidatori, auspicando che i responsabili vengano individuati quanto prima. La serenità dei nostri ragazzi e delle loro famiglie deve essere sempre tutelata».

Lo dichiara Daniele Polato, europarlamentare di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR.

«Dalle verifiche finora effettuate non emergono elementi che facciano ritenere concreto il pericolo. Le istituzioni e le Forze dell’Ordine sono pienamente impegnate e la riunione di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, convocata dal Presidente Meloni, conferma l’attenzione e il coordinamento con cui il Governo sta affrontando la situazione.

Episodi come questi, che sembrano mirare a generare allarme e preoccupazione, ci ricordano quanto sia fondamentale non abbassare mai la guardia. La sicurezza richiede una strategia di lungo periodo, capace di anticipare e contrastare minacce sempre più complesse, anche nella dimensione digitale.

Il Governo Meloni ha già avviato un percorso concreto di rafforzamento della cybersicurezza e della protezione nazionale. Una direzione che va consolidata, anche a livello europeo, attraverso investimenti, competenze e strumenti adeguati. Perché garantire sicurezza significa tutelare la libertà, la quotidianità e il futuro dei nostri cittadini».