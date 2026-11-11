Allarmi Scuole, Siri (Lega) “Urgente psicologo obbligatorio, tutelare salute mentale studenti”

AgenPress. “Gli allarmi bomba che hanno coinvolto 6 mila istituti scolastici in tutta Italia pongono una questione che va oltre l’accertamento delle responsabilità, affidato alle Forze dell’Ordine. Che si tratti di gesti isolati di mitomani o di episodi riconducibili a una strategia di guerra ibrida, c’è una conseguenza che non possiamo sottovalutare: l’impatto psicologico su migliaia di studenti. Questi episodi non interrompono soltanto le lezioni, ma generano paura, insicurezza e disorientamento, incidendo sulla serenità dei ragazzi.

La scuola deve essere un luogo sicuro, dove crescere e costruire il proprio futuro, non uno spazio in cui convivere con l’ansia e la paura. Alla luce di quanto accaduto, l’introduzione obbligatoria dello psicologo a scuola è ancora più urgente, per tutelare il benessere mentale dei nostri figli”.

Lo scrive in una nota Armando Siri, Responsabile Nazionale Dipartimenti Lega.