Magistratura indipendente, responsabilità ed etica del dubbio: il richiamo di Mattarella

Il Presidente della Repubblica richiama i magistrati al valore dell’autonomia e dell’imparzialità, alla responsabilità nell’esercizio della giurisdizione e alla sobrietà nella comunicazione pubblica. Ma soprattutto indica nell’etica del dubbio una qualità irrinunciabile di chi è chiamato a giudicare

AgenPress. L’indipendenza della magistratura non è soltanto una garanzia costituzionale dell’ordine giudiziario, ma una condizione essenziale per la tutela dei diritti e l’effettiva uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

È questo uno dei messaggi fondamentali dell’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolto ai magistrati ordinari in tirocinio durante l’incontro al Quirinale. Un richiamo forte al valore dell’autonomia e dell’imparzialità della giurisdizione, accompagnato dall’invito a esercitare la funzione giudiziaria con equilibrio, rigore, chiarezza nelle decisioni e particolare attenzione alla comunicazione pubblica, evitando comportamenti e usi dei social media che possano compromettere la credibilità e l’autorevolezza dell’istituzione.

Su questi temi si sviluppa la riflessione del Dottor Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione CTM, che propone una lettura approfondita del discorso del Capo dello Stato, mettendone in evidenza il significato costituzionale, professionale e civile.

Al centro dell’analisi vi sono la responsabilità di chi esercita il potere di giudicare, il dovere di motivare le decisioni in modo comprensibile e tempestivo, il rispetto della giurisprudenza e la necessità di custodire l’indipendenza della magistratura come presidio dei diritti di ogni cittadino.

Particolarmente significativa è l’attenzione riservata all’etica del dubbio, indicata da Mattarella come componente essenziale della cultura della giurisdizione.

La capacità di mettere in discussione le proprie convinzioni, ascoltare le ragioni degli altri, riconoscere i limiti della propria conoscenza e non cedere alla presunzione di possedere verità definitive costituisce una condizione fondamentale per esercitare responsabilmente il potere di giudicare. Perché l’autorevolezza del magistrato non risiede nella presunzione di infallibilità, ma nella consapevolezza della propria fallibilità e nell’impegno costante a ricercare, attraverso il diritto e il confronto, la decisione più giusta.

Il contributo del Dottor Costantino Del Riccio

Mattarella difende l’indipendenza dei magistrati, ma invita ad evitare l’uso improprio dei social.

La responsabilità del magistrato comincia dalla consapevolezza che ogni decisione incide sulla vita delle persone. Può riconoscere un diritto, restituire una possibilità, limitare la libertà.

A questa dimensione concreta della giurisdizione Sergio Mattarella ha richiamato i magistrati ordinari in tirocinio, nominati con decreto ministeriale del 3 settembre 2025, durante l’incontro al Quirinale.

Un discorso rivolto a chi si prepara ad assumere le funzioni, che invita l’intero ordine giudiziario a riflettere sulle ragioni della propria autorevolezza.

Il punto di partenza è l’articolo 3 della Costituzione. Alla magistratura è affidata la tutela dei diritti e, attraverso di essa, la concreta realizzazione dell’uguaglianza. Da questo legame discende la ragione essenziale dell’indipendenza: assicurare a ciascuno la medesima considerazione davanti al giudice, senza che la condizione sociale, le disponibilità economiche o la vicinanza al potere condizionino la risposta di giustizia.

Le garanzie dell’ordine giudiziario trovano dunque fondamento nella pari dignità delle persone. L’assenza di soggezioni gerarchiche e di condizionamenti esterni consente l’esercizio imparziale della funzione. L’autonomia della magistratura perciò riguardi direttamente i cittadini: dalla sua effettività dipende la possibilità di tutelare un diritto quando entra in conflitto con interessi influenti.

A questa premessa Mattarella collega un’esigenza precisa: le decisioni devono essere ancorate al diritto positivo, motivate con chiarezza e adottate con tempestività. L’indipendenza richiede un uso responsabile degli strumenti affidati al magistrato. E’ nella qualità del lavoro quotidiano che le garanzie costituzionali incontrano l’esperienza di chi si rivolge alla giustizia.

Per il cittadino, l’autorevolezza dell’istituzione si misura anche nella possibilità di comprendere una decisione e di riceverla in un tempo utile. Una motivazione oscura impedisce di cogliere le ragioni dell’accoglimento o del rigetto di una domanda; un’attesa eccessiva può svuotare di significato il riconoscimento di un diritto. Chiarezza e tempestività appartengono, quindi, alla sostanza della tutela.

In questo quadro si colloca il richiamo all’interpretazione che il Presidente riconduce al dettato costituzionale e alle convenzioni sovranazionali, escludendo “opinabili letture soggettive”. La questione riguarda il metodo: chi giudica deve rendere comprensibile il percorso seguito attraverso le norme e il confronto con la giurisprudenza. La convinzione personale, per quanto salda, non può sostituire questo percorso.

Alla stessa esigenza risponde il riferimento alla Corte di cassazione e alla sua funzione di assicurare l’interpretazione uniforme della legge. La prevedibilità delle decisioni favorisce la parità di trattamento tra casi simili e permette al cittadino di confidare nella coerenza dell’ordinamento. Eventuali differenze di valutazione richiedono ragioni giuridiche chiare. Il confronto con la giurisprudenza supera così l’ambito specialistico degli uffici e investe la fiducia pubblica nella giustizia.

Anche le considerazioni sulla comunicazione riguardano la credibilità della funzione. Mattarella invita a coltivare l’imparzialità attraverso la riservatezza sui processi e sulle materie trattate. Richiama la sobrietà delle condotte e le regole deontologiche, soffermandosi sugli strumenti digitali, che amplificano la diffusione e gli effetti delle parole.

La velocità dei social e l’ampiezza del pubblico richiedono particolare consapevolezza. Un’affermazione può circolare fuori contesto, apparire come anticipazione di un giudizio o suscitare dubbi sulla disponibilità ad ascoltare le parti. Comunicare responsabilmente significa valutare anche questi effetti, soprattutto quando si interviene su vicende delle quali il magistrato è chiamato a occuparsi.

Il discorso trova il suo passaggio più significativo nell’invito a coltivare l’etica del dubbio e a rifiutare ogni presunzione cognitiva. È un’indicazione professionale che va oltre il tirocinio: la preparazione verificata dal concorso costituisce una base necessaria, ma l’esercizio della funzione esige la disponibilità a imparare e a rivedere le proprie valutazioni quando il confronto ne riveli i limiti.

Il dubbio riguarda il percorso che conduce alla decisione. Impone di verificare le prime convinzioni, prendere sul serio gli argomenti contrari e riconoscere ciò che ancora non si conosce. Di questa apertura vive la dialettica processuale. Per chi esercita un potere che incide sulle vite altrui, la coscienza della propria fallibilità è una condizione del rigore.

Agli ultimi mesi di tirocinio Mattarella affida proprio questo obiettivo: acquisire un metodo attraverso il confronto con i colleghi affidatari e i dirigenti degli uffici. La cultura della giurisdizione si trasmette anche così, nell’esempio quotidiano di come si trattano le persone e si affrontano le incertezze, senza cercare scorciatoie.

Il richiamo conclusivo a un coraggio paziente e discreto chiarisce la responsabilità richiesta: decidere dopo aver vagliato ragioni e conseguenze, conservando lo slancio civile della scelta professionale. Per chi si prepara a entrare negli uffici, significa ricordare che dietro ogni controversia vi sono persone e che l’autorità di decidere obbliga, ogni volta, a comprendere.

Costantino Del Riccio