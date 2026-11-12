Nuovo mail bombing contro il Ministero dell’Istruzione: minaccia bomba a Palazzo Chigi e richiesta di dimissioni per Meloni

Una nuova raffica di email ha raggiunto gli indirizzi di posta elettronica con dominio del Ministero dell’Istruzione. Nei messaggi si fa riferimento a un presunto ordigno esplosivo nella sede del Governo e si chiede la rinuncia all’incarico della presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi arriva la rassicurazione: «Allarme fake, nessun elemento concreto di pericolo»

AgenPress. Nuova operazione di mail bombing in Italia. Nelle ultime ore una serie di messaggi di posta elettronica è stata indirizzata a diverse caselle con dominio del Ministero dell’Istruzione, contenenti un presunto allarme bomba a Palazzo Chigi e una richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La nuova offensiva informatica si inserisce nella scia delle minacce che negli ultimi giorni hanno interessato numerosi istituti scolastici italiani, provocando evacuazioni, controlli e momenti di preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico.

La segnalazione ha immediatamente attirato l’attenzione della sede del Governo, che tuttavia ha escluso la presenza di elementi tali da far ritenere concreta la minaccia. Da Palazzo Chigi è stato chiarito che si tratta di un nuovo «allarme fake» e che non sono stati disposti controlli specifici, proprio perché non sarebbero emersi riscontri ulteriori rispetto alla semplice ricezione delle email. «È evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato», è la valutazione riferita da fonti della sede del Governo, che hanno precisato come non vi sia alcun segnale specifico riconducibile a un pericolo reale.

La particolarità di questa nuova operazione riguarda il contenuto delle comunicazioni, che non si limitano a segnalare la presunta presenza di esplosivi, ma contengono anche una richiesta esplicita di dimissioni rivolta alla presidente del Consiglio. Un elemento che amplia il carattere intimidatorio dei messaggi e coinvolge direttamente le istituzioni politiche nazionali.

L’episodio arriva mentre prosegue l’ondata di allarmi bomba che ha interessato le scuole italiane. Dopo le migliaia di comunicazioni ricevute dagli istituti nella giornata di mercoledì 11 novembre, anche giovedì sono state segnalate nuove email in diverse regioni, tra cui Veneto, Liguria, Umbria, Lazio, Molise, Campania e Sicilia. In alcuni casi sono state disposte evacuazioni precauzionali, mentre in altri le autorità hanno effettuato verifiche senza interrompere le attività didattiche.

I messaggi precedenti risultavano firmati con lo pseudonimo di Mikhail Andropov e contenevano minacce di attentati contro gli edifici scolastici. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la provenienza delle comunicazioni e individuare i responsabili, anche attraverso gli accertamenti della Polizia postale e degli organismi competenti in materia di cybersicurezza.

La vicenda ha portato il Governo a intensificare il coordinamento tra i ministeri e le strutture di sicurezza. Nella giornata di oggi è previsto anche un confronto tecnico in sede di Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, con l’obiettivo di definire procedure comuni per la gestione delle segnalazioni. Tra le indicazioni anticipate da Palazzo Chigi figura quella di evitare evacuazioni automatiche quando l’unico elemento disponibile è la ricezione di una comunicazione di massa e non emergono ulteriori indizi di pericolo concreto.

Resta ora da chiarire chi si nasconda dietro questa campagna di messaggi intimidatori e quale sia il reale obiettivo dell’operazione. Gli investigatori non hanno al momento attribuito la responsabilità a gruppi o organizzazioni specifiche. Intanto, le istituzioni invitano a non alimentare allarmismi e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali delle autorità.