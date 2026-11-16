AgenPress. In riferimento all’articolo pubblicato il 16 novembre 2026 dall’agenzia di stampa AGENPress, contenente dichiarazioni di ANAAO Assomed Lazio sulla riorganizzazione della diagnostica per immagini, la ASL Roma 2 ritiene necessario fornire alcune precisazioni, avendo peraltro ricevuto oggi formali smentite e prese di distanza dal documento pubblicato da parte dei medici dipendenti afferenti a tutte le sigle sindacali.

La ASL ROMA 2 vuole, quindi, rappresentare correttamente le finalità del nuovo Atto aziendale e rassicurare le cittadine sulla piena continuità dei servizi di prevenzione oncologica. Il nuovo modello organizzativo non prevede alcuno stravolgimento delle radiologie territoriali, né giammai comporta un allontanamento delle donne dai servizi di screening mammografico. Al contrario, mantiene inalterato il principio di prossimità delle prestazioni sanitarie, garantendo la continuità dell’assistenza nelle strutture distrettuali, così come già presenti sul territorio e tutte le attività di screening oncologico rimangono affidate sempre alla UOSD Coordinamento Screening, che continuerà dunque a gestire i programmi di prevenzione, compreso l’invio delle lettere di invito alle donne appartenenti alle fasce di età previste dai programmi regionali.

E’ stata soltanto trasferita la linea di attività di coordinamento delle attività diagnostiche dello screening mammografico, sia di I che di II livello, alla Unità Operativa Semplice Dipartimentale Diagnostica per immagini CTO e screening mammografico, struttura con particolare vocazione ospedale territorio, alfine di assicurare gli standard qualitativi e di appropriatezza sia sul territorio, sia nei tre ospedali, nonchè garantire un più coordinato e precoce accesso alle prestazioni di II livello.

Nessun trasferimento di attrezzature solo ottimizzazione dei processi erogativi per una maggiore efficacia ed efficienza.

La UOC Diagnostica per immagini territoriale avrà invece lo sfidante compito di assicurare le prestazioni di I e II livello per il governo delle liste di attesa, sinora assicurate anche con committenza da privato.

Il modello organizzativo, quindi, rivede soltanto il coordinamento gestionale di linee di attività in base agli obiettivi assegnati alle strutture operative, nessun impatto sui servizi erogati. Le modifiche organizzative interne all’azienda non impattano certo né sui punti di erogazione delle prestazioni né sulle attrezzature/tecnologie.

La ASL Roma 2 conferma, quindi, il proprio impegno a garantire la continuità dei programmi di screening mammografico, la prossimità delle prestazioni e il miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici, nella convinzione che una maggiore integrazione organizzativa possa contribuire a offrire risposte sempre più appropriate ed efficaci ai bisogni di salute delle cittadine.

In ultimo rivendica l’istituzione di un dipartimento di diagnostica resasi necessaria sia per assicurare il governo delle liste di attesa, soprattutto delle prestazioni di II livello, tra le quali ovviamente anche quelle a supporto del percorso di screening mammografico, sia per ottimizzare le risorse.

In precedenza le 6 strutture di disciplina di diagnostica per immagini afferivano, infatti, a 3 diversi dipartimenti, con 3 mission diverse.

Dalla misurazione dei risultati ad oggi raggiunti, questo nuovo assetto organizzativo assicurerà una maggiore efficacia ed efficienza delle risorse umane e tecnologiche attraverso una gestione dipartimentale, dunque unica ed univoca.