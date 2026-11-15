Dmitry Peskov minaccia l’Europa: “Senza accordi dovremo ricorrere alla forza”

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov avverte che la Russia potrebbe perseguire con mezzi militari i propri obiettivi qualora non si aprissero prospettive concrete di intesa con i Paesi europei. Resta aperto il confronto sulla sicurezza del continente e sul futuro dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina

AgenPress. La Russia potrebbe ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi se non dovessero emergere prospettive concrete di accordo con l’Europa. È il messaggio lanciato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa russa Tass. Parole che confermano la durezza della posizione di Mosca nei confronti delle capitali europee e che riportano al centro il tema dei rapporti tra Russia e Unione europea, in una fase particolarmente delicata per la sicurezza internazionale.

Secondo Peskov, la strada diplomatica resta possibile, ma la sua praticabilità dipende dalla disponibilità delle controparti europee a confrontarsi con le richieste russe. In assenza di un percorso negoziale e di un’intesa, Mosca ritiene di dover perseguire i propri obiettivi attraverso altri strumenti, compreso quello militare.

Le dichiarazioni si inseriscono nel quadro delle tensioni legate alla guerra in Ucraina e al progressivo deterioramento delle relazioni tra il Cremlino e i governi occidentali. Dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, l’Europa ha sostenuto Kiev con aiuti economici e militari, imponendo contemporaneamente numerosi pacchetti di sanzioni contro Mosca. Una strategia che il governo russo considera ostile e che continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla ripresa del dialogo.

Il Cremlino, tuttavia, negli ultimi giorni ha anche manifestato una certa apertura alla possibilità di ristabilire contatti diretti con i rappresentanti europei. Peskov ha dichiarato che la Russia non è contraria alla partecipazione dell’Europa a eventuali negoziati, purché venga individuato un interlocutore autorizzato e disposto a contribuire concretamente a un processo di pace.

Il problema riguarda soprattutto l’assenza di una posizione europea condivisa. Le capitali dell’Unione stanno discutendo sulla possibilità di nominare un rappresentante comune che possa partecipare alle trattative sul futuro dell’Ucraina e sulla sicurezza continentale. Tra i nomi circolati figurano quelli del presidente finlandese Alexander Stubb e del presidente ceco Petr Pavel.

Mosca sostiene che qualsiasi discussione sulla futura architettura di sicurezza europea dovrà necessariamente coinvolgere anche la Russia. Tra i temi più controversi figurano l’espansione della Nato, la presenza militare occidentale nell’Europa orientale e le garanzie di sicurezza da riconoscere a Kiev.

Per Vladimir Putin, la questione della sicurezza russa rimane strettamente collegata all’assetto geopolitico dell’Europa e all’evoluzione del conflitto ucraino. Nel giugno 2024 il presidente russo aveva indicato come condizioni per avviare i negoziati il ritiro delle forze ucraine dalle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e la rinuncia di Kiev all’adesione alla Nato. Richieste respinte dal governo ucraino, che le considera incompatibili con la propria sovranità e integrità territoriale.

Le parole di Peskov rappresentano dunque un nuovo avvertimento rivolto alle cancellerie europee. La possibilità di un’intesa non viene formalmente esclusa, ma il Cremlino continua a collegare il raggiungimento dei propri obiettivi alla disponibilità degli interlocutori occidentali ad accettare un confronto sulle condizioni poste da Mosca.

Sul fronte europeo, invece, prevale la richiesta di una soluzione che garantisca l’indipendenza dell’Ucraina e impedisca nuove aggressioni. I governi dell’Unione considerano le garanzie di sicurezza per Kiev un elemento essenziale di qualsiasi accordo duraturo.

Il rischio è che la distanza tra le rispettive posizioni continui ad alimentare una contrapposizione sempre più ampia, andando oltre il territorio ucraino e coinvolgendo direttamente gli equilibri di sicurezza dell’intero continente. La diplomazia resta formalmente sul tavolo, ma il linguaggio utilizzato dal Cremlino dimostra quanto sia ancora difficile individuare un terreno comune tra Mosca e le capitali europee.