Caos aereo negli Stati Uniti. Trump: “Tutta colpa di Biden e della sua amministrazione”

Il presidente americano attacca il predecessore con un messaggio pubblicato su Truth Social, accusandolo di aver lasciato un sistema di controllo del traffico aereo in condizioni disastrose. Venerdì il blocco nazionale dei voli per quasi cinque ore a causa di problemi alle comunicazioni e ai radar. Trump chiede al Congresso 50 miliardi di dollari per modernizzare le infrastrutture

AgenPress. Donald Trump scarica tutte le responsabilità sull’amministrazione di Joe Biden per il caos che ha paralizzato il traffico aereo negli Stati Uniti. Il presidente americano è intervenuto sulla vicenda con un messaggio pubblicato sul proprio social network Truth Social, attaccando duramente il suo predecessore e accusandolo di aver aggravato le condizioni di un sistema già tecnologicamente obsoleto.

«L’amministrazione Biden è stata un disastro per la Faa. Tutto quello che hanno toccato è andato male. Sono stati spesi grandi quantità di denaro in modo sconsiderato, rendendo un sistema vecchio e malfunzionante ancora peggiore di prima», ha scritto Trump.

Un attacco politico diretto, arrivato dopo il blocco nazionale del traffico aereo di venerdì 13 novembre, quando la Federal Aviation Administration (Faa) aveva disposto lo stop alle partenze in tutti gli aeroporti americani per quasi cinque ore. La decisione era stata presa dopo aver rilevato anomalie nei sistemi di comunicazione e nei collegamenti radar utilizzati dai centri di controllo del traffico aereo.

Trump ha assicurato che la sua amministrazione dispone già delle conoscenze e di un piano per rinnovare completamente il sistema di controllo dei voli, ma ha chiamato in causa il Congresso, chiedendo uno stanziamento immediato delle risorse necessarie.

«Abbiamo le conoscenze e il piano per i sistemi di controllo del traffico aereo. Abbiamo bisogno che il Congresso metta a disposizione i fondi, rapidamente. La nostra Faa sta facendo un ottimo lavoro ed è pronta a intervenire», ha aggiunto il presidente.

Il riferimento è al progetto di modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche dell’aviazione civile americana, che secondo la Casa Bianca richiede investimenti per decine di miliardi di dollari. Trump ha insistito sulla necessità di sostituire le apparecchiature obsolete, molte delle quali risalgono a diversi decenni fa, con sistemi più moderni e affidabili.

Il presidente ha inoltre sostenuto che gran parte dell’attuale rete di controllo aereo abbia circa 50 anni e che gli interventi non possano più essere realizzati attraverso finanziamenti parziali e lavori frammentati. Per questo ha sollecitato il Congresso ad approvare rapidamente i fondi necessari, arrivando a indicare una richiesta di circa 50 miliardi di dollari.

L’emergenza di venerdì aveva provocato conseguenze pesantissime per il trasporto aereo americano. Il blocco, durato quasi cinque ore, aveva costretto migliaia di voli a rimanere a terra, mentre numerosi collegamenti erano stati cancellati o dirottati. Oltre 3.500 aerei si trovavano in volo quando è stata presa la decisione di fermare le partenze. Le autorità hanno riferito che tutti sono riusciti ad atterrare in sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal segretario ai Trasporti Sean Duffy, il problema sarebbe stato provocato da un sovraccarico dei sistemi di rete durante un intervento di aggiornamento tecnologico. La sostituzione di una parte dei vecchi cavi in rame con collegamenti in fibra ottica avrebbe generato anomalie nei router e negli apparati di comunicazione, provocando inconsistenze nei dati radar e nei collegamenti con gli aerei.

La Faa aveva quindi disposto lo stop precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi. Le autorità hanno escluso, sulla base degli elementi disponibili, evidenze di un attacco informatico, precisando comunque che le verifiche sulle cause del malfunzionamento sono proseguite.

La polemica politica si concentra ora sulle responsabilità per le condizioni delle infrastrutture. Trump attribuisce a Biden la gestione inefficace degli investimenti e il mancato ammodernamento della rete, mentre l’analisi dei finanziamenti pubblici mostra che anche durante la precedente amministrazione erano state stanziate risorse per intervenire sulle strutture aeroportuali e sui sistemi della Faa.

In particolare, la legge sulle infrastrutture approvata nel 2021 aveva previsto miliardi di dollari per la manutenzione e l’aggiornamento delle apparecchiature dell’aviazione civile. Anche successivamente il Congresso aveva autorizzato ulteriori finanziamenti per la modernizzazione delle infrastrutture.

Il caso ha riaperto così il confronto tra Repubblicani e Democratici sulla gestione dei trasporti e sugli investimenti nella sicurezza nazionale. Nel frattempo, le compagnie aeree hanno dovuto affrontare le conseguenze del blocco, con ritardi e cancellazioni che si sono protratti anche nelle giornate successive.

Trump punta ora a trasformare l’emergenza in un’accelerazione del proprio programma di rinnovamento tecnologico, chiedendo ai parlamentari di approvare rapidamente i finanziamenti. La vicenda resta però al centro di un’indagine tecnica: stabilire le responsabilità effettive del guasto sarà fondamentale per capire se il problema sia riconducibile esclusivamente all’obsolescenza degli impianti oppure anche alle modalità con cui è stato realizzato l’intervento di aggiornamento.

La polemica politica, intanto, è già esplosa. Con Trump che indica Biden come responsabile del caos e promette un nuovo sistema di controllo dei voli, mentre milioni di viaggiatori americani chiedono soprattutto garanzie affinché un blocco nazionale di queste dimensioni non si ripeta.