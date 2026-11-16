La Costituzione al centro dell’inaugurazione dell’Anno Accademico della Scuola IMT di Lucca, aperto dal Rettore Lorenzo Casini. Lectio Magistralis del professor Guido Melis

AgenPress. Protagonisti della giornata il Rettore Lorenzo Casini, il professor Guido Melis, Presidente del Comitato provinciale di Sassari della Fondazione Insigniti OMRI, e il professor Pietro Pietrini, cofondatore e consigliere di indirizzo della Fondazione. Presente il Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente.

La Costituzione italiana, le sue radici storiche e la sua attualità sono state il filo conduttore della solenne cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027 della Scuola IMT Alti Studi Lucca, svoltasi lunedì 16 novembre, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco a Lucca.

La cerimonia ha visto tra i momenti di particolare rilievo la Lectio Magistralis del professor Guido Melis, Professore emerito di Storia delle istituzioni presso l’Università La Sapienza di Roma e Presidente del Comitato provinciale di Sassari della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Su invito del Rettore della Scuola IMT, professor Lorenzo Casini, Melis ha sviluppato una riflessione dal titolo «L’Assemblea Costituente 80 anni dopo», affrontando un tema particolarmente caro alla Fondazione, che proprio in vista dell’ottantesimo anniversario della Costituzione ha promosso per il 2027 il progetto nazionale «80 – L’alba della Costituzione», un programma articolato di iniziative territoriali volto a promuovere la conoscenza della Carta costituzionale e a mantenerne vivi i principi e i valori presso le nuove generazioni.

La cerimonia si è aperta con gli indirizzi di saluto del Presidente della Cassa di Risparmio di Lucca, del Presidente della Provincia, del Sindaco di Lucca e del rappresentante della Regione Toscana.

È quindi intervenuto il Rettore della Scuola IMT, professor Lorenzo Casini, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che ha pronunciato la prolusione inaugurale.

Nel suo intervento, il Rettore ha richiamato alcuni dati e riflessioni che interrogano il Paese, soffermandosi sulla missione delle sette Scuole universitarie a ordinamento speciale – IUSS di Pavia, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e Scuola Superiore Meridionale di Napoli – delineandole come una vera e propria costellazione di eccellenza e una risorsa strategica per l’Italia. Un sistema nel quale ogni euro investito nella ricerca e nell’alta formazione è in grado di generare un impatto moltiplicatore sull’economia e sulla società.

Casini ha quindi illustrato il percorso di crescita della Scuola IMT, soffermandosi sulle sue quattro aree scientifiche multidisciplinari: Economia, management e statistica; Scienze dei sistemi; Neuroscienze, psicologia e filosofia; Sistemi culturali.

In chiusura della prolusione, il Rettore ha voluto rendere omaggio allo storico Carlo Ginzburg (1939-2026), ricordandone il pensiero attraverso una significativa citazione: «Insegnare mi piace, ma imparare mi piace ancora di più».

Al termine del suo intervento, il professor Casini ha dichiarato ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2026-2027, dando avvio alla nuova stagione di attività accademiche e di ricerca della Scuola.

Il professor Guido Melis ha sviluppato il proprio intervento ripercorrendo una delle stagioni più significative della storia istituzionale italiana, quella che, nel 1946, portò all’elezione dell’Assemblea Costituente e alla successiva elaborazione della Carta costituzionale.

Un passaggio fondamentale nella nascita della Repubblica, che ha posto le basi della nostra democrazia e definito i principi fondamentali della convivenza civile, dei diritti e delle libertà. A ottant’anni da quell’esperienza, tornare a riflettere sul lavoro dei Costituenti significa riscoprire il valore di una scelta collettiva che ha segnato profondamente il percorso democratico del Paese.

La rilettura di quella stagione fondativa richiama inoltre l’importanza di considerare la Costituzione non soltanto come documento storico e giuridico, ma come patrimonio vivo di valori e principi, ancora oggi essenziale per comprendere il presente e orientare il futuro. Un messaggio particolarmente significativo in un contesto universitario, dove la ricerca, la formazione e il confronto culturale svolgono un ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni.

La cerimonia è stata arricchita dagli interventi musicali a cura del Conservatorio di Musica «Luigi Boccherini» di Lucca.

Tra le autorità intervenute alla cerimonia erano presenti anche il Prefetto di Lucca, dottoressa Cristina Favilli, e il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, invitato dal Rettore Lorenzo Casini, Commendatore OMRI.

La partecipazione del Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, ha evidenziato l’attenzione della Fondazione verso il tema al centro della giornata, quello della Costituzione, e il legame con il Rettore Lorenzo Casini, Commendatore OMRI, che lo ha invitato, e con l’ex Rettore professor Pietro Pietrini, cofondatore e consigliere di indirizzo della Fondazione, nonché Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per le Neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni.