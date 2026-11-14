Tragico schianto in galleria sulla Statale 107 nel Cosentino: cinque morti

AgenPress. Un drammatico incidente stradale ha spezzato cinque vite lungo la Strada Statale 107 “Silana Crotonese”, in provincia di Cosenza. Due autovetture si sono scontrate frontalmente all’interno di una galleria, provocando un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo agli occupanti.
Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, lo schianto è avvenuto all’interno di un tunnel situato lungo il tracciato montano che collega il versante tirrenico a quello silano. Per cause ancora in corso di accertamento — tra cui non si esclude un sorpasso azzardato o una perdita di controllo dovuta all’asfalto scivoloso — i due veicoli hanno impattato frontalmente ad alta velocità, riducendosi a un groviglio di lamiere.
Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, impegnate a lungo con cesoie e divaricatori per estrarre i corpi dalle vetture accartocciate, insieme ai sanitari del 118, all’elisoccorso e alle pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri. Nonostante la rapidità dei soccorsi, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tutte e cinque le persone coinvolte.
Per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tunnel, i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi incidentati, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea del tratto interessato della Statale 107 in entrambe le direzioni, deviando il traffico sulla viabilità alternativa locale.
Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la responsabilità del sinistro e verificare le condizioni del manto stradale e della visibilità all’interno della galleria al momento dell’impatto. La tragedia riaccende l’attenzione sulla pericolosità di un’arteria strategica per la Calabria ma spesso teatro di gravi incidenti a causa delle carreggiate strette e dei numerosi tratti in galleria e viadotto.