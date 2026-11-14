Lo spazio aereo statunitense torna alla normalità dopo ore di paralisi. Casa Bianca e l’FBI hanno smentito l’ipotesi di azioni ostili

AgenPress. Lo spazio aereo statunitense torna lentamente alla normalità dopo ore di paralisi. La Federal Aviation Administration (FAA) ha ufficialmente revocato lo stop generale ai decolli imposto su tutto il territorio nazionale , una misura straordinaria provocata da un grave guasto alle telecomunicazioni nei centri di controllo del traffico aereo. Nonostante la riapertura, le ripercussioni operative restano pesantissime: secondo le stime delle autorità, si contano già oltre 7.800 voli in ritardo, centinaia di cancellazioni e decine di migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti di tutto il Paese.

Il blocco, scattato poco prima delle 16:00 ora della East Coast e motivato ufficialmente con «circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza», ha coinvolto tutti i 22 centri regionali che gestiscono i voli sul territorio americano.

Per ore si è temuto un attacco informatico su larga scala, ma la Casa Bianca e l’FBI hanno smentito l’ipotesi di azioni ostili. Il Segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha ricondotto l’emergenza all’obsolescenza delle infrastrutture tecnologiche della FAA, parlando di “switch e router davvero intasati di dati” che hanno mandato in tilt la rete di comunicazione. “È un sistema vecchio che è crollato ed è stato sovraccaricato”, ha dichiarato Duffy, cogliendo l’occasione per chiedere al Congresso uno stanziamento urgente da 50 miliardi di dollari per modernizzare l’intera rete aeronautica.

Sulla stessa linea il Segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, che durante un briefing alla Casa Bianca ha rassicurato i cittadini: “Abbiamo agito per eccesso di prudenza, non c’è mai stata alcuna vita a rischio né alcun collegamento con i recenti disservizi di Microsoft”.

Sebbene gli oltre mille aerei già in volo al momento dello stop abbiano potuto proseguire e atterrare regolarmente, la situazione a terra è rapidamente degenerata. In scali nevralgici come Chicago O’Hare, Newark e Atlanta, decine di velivoli già in fase di rullaggio sono rimasti bloccati sulle piste per ore nell’impossibilità di tornare ai gate, ormai completamente saturi.

La revoca dello stop non basterà a risolvere l’emergenza nell’immediato. Le principali compagnie aeree — tra cui United, Delta, American Airlines e Southwest — stanno affrontando un complesso effetto domino per riposizionare equipaggi e aeromobili rimasti fuori rotta, con ritardi che inevitabilmente si estenderanno anche ai collegamenti intercontinentali da e per l’Europa.

La decisione della FAA rappresenta un evento quasi senza precedenti nella storia recente dell’aviazione civile americana. Prima di questo episodio, uno stop totale a livello nazionale era stato ordinato soltanto due volte negli ultimi venticinque anni: l’11 gennaio 2023, per un malfunzionamento del sistema di allerta ai piloti (NOTAM) durato circa 90 minuti, e l’11 settembre 2001, in seguito agli attentati terroristici alle Torri Gemelle e al Pentagono.