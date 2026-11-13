Guerra Ucraina. Mosca vuole la Finlandia fuori dalla Nato e una Moldavia federale: il Cremlino smentisce

Secondo il quotidiano tedesco Bild, nei colloqui informali di Abu Dhabi la Russia avrebbe avanzato richieste che ridisegnerebbero gli equilibri di sicurezza in Europa. Peskov nega che sia stata chiesta l’uscita di Helsinki dall’Alleanza atlantica

AgenPress. La Russia avrebbe presentato un piano per ridisegnare l’assetto della sicurezza europea, con richieste che vanno ben oltre la fine della guerra in Ucraina. Tra le condizioni attribuite a Mosca figurerebbero l’uscita della Finlandia dalla Nato, il divieto di installare basi militari dell’Alleanza nei Paesi baltici e la trasformazione della Moldavia in una repubblica federale. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal quotidiano tedesco Bild, che cita ambienti diplomatici e colloqui informali legati ai negoziati di Abu Dhabi. Il Cremlino, tuttavia, ha smentito almeno una delle richieste più controverse.

Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha negato che Mosca abbia chiesto alla Finlandia di lasciare la Nato. «Non mi risulta. No, non è stato avanzato. Naturalmente, non se ne è parlato», ha dichiarato rispondendo alle domande dei giornalisti, secondo quanto riportato dall’agenzia russa Interfax. La smentita riguarda direttamente la ricostruzione di Bild, secondo cui il ritiro finlandese dall’Alleanza sarebbe stato inserito tra le condizioni russe per un nuovo ordine di sicurezza continentale.

Secondo il giornale tedesco, il piano comprenderebbe anche il divieto per la Nato di installare basi militari in Estonia, Lettonia e Lituania. Sul fronte ucraino, Mosca punterebbe a mantenere il controllo sui territori già occupati e a ottenere l’intero Donbass, comprese le aree delle regioni di Donetsk e Luhansk ancora sotto il controllo di Kiev. L’Ucraina dovrebbe inoltre accettare uno status di neutralità e rinunciare all’ingresso nella Nato, senza però essere esclusa da una futura adesione all’Unione europea.

Tra le altre condizioni riportate da Bild ci sarebbe la smilitarizzazione dei porti di Odessa e Mykolaiv, che non potrebbero essere utilizzati come basi navali. Il piano prevederebbe inoltre intese per garantire la libertà di navigazione nel Mar Nero e nel Mar Baltico. Si tratta, se confermate, di richieste che inciderebbero non soltanto sul futuro dell’Ucraina, ma anche sulla presenza e sulle attività militari occidentali nell’Europa orientale.

Particolarmente delicato il capitolo dedicato alla Moldavia. Secondo la ricostruzione, Mosca proporrebbe di trasformare il Paese in una repubblica federale composta dal territorio moldavo, dalla regione autonoma della Gagauzia e dalla Transnistria, territorio separatista sostenuto dalla Russia. In caso di adesione della Moldavia all’Unione europea, le due regioni avrebbero la possibilità di indire referendum sull’indipendenza. Una prospettiva che potrebbe modificare profondamente gli equilibri interni del Paese e condizionare il suo percorso europeo.

In cambio delle concessioni richieste, la Russia sarebbe disposta a ritirare le armi nucleari presenti in Bielorussia, a rinunciare al dispiegamento di missili a medio raggio sul territorio bielorusso e a ritirare le proprie truppe dalla Transnistria. Bild precisa però che si tratterebbe di una delle diverse ipotesi circolate negli ambienti negoziali informali e che non è chiaro se il presidente Vladimir Putin abbia approvato personalmente questo specifico piano.

La vicenda si inserisce in una fase di intensa attività diplomatica, con i colloqui di Abu Dhabi e i successivi incontri tra gli inviati statunitensi e il presidente russo. A Dublino, intanto, l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha messo in guardia dal rischio che il confronto sulle richieste russe in materia di sicurezza distolga l’attenzione dall’assenza di un cessate il fuoco. Anche la Finlandia ha respinto l’idea che la propria appartenenza alla Nato possa diventare materia di trattativa. Per ora, dunque, le condizioni attribuite a Mosca restano indiscrezioni giornalistiche, non un accordo formalmente riconosciuto dalle parti: la smentita del Cremlino sulla Finlandia aggiunge un ulteriore elemento di incertezza a un negoziato che coinvolge ormai l’intera architettura di sicurezza europea.