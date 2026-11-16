Intelligenza Artificiale, diritto ed etica: il 18 novembre alla Camera la presentazione del volume di Giovanni Spinapolice

AgenPress. Alle ore 14.30, nella Sala stampa della Camera dei deputati, via della Missione 4, un confronto sui limiti e sui principi della convivenza con l’IA.

Chi stabilisce i limiti e i principi della convivenza con l’intelligenza artificiale? Quali strumenti giuridici ed etici possono orientare una società sempre più attraversata dagli algoritmi? Sono gli interrogativi al centro della presentazione del volume di Giovanni Spinapolice “Trattato di filosofia del diritto delle IA”, in programma mercoledì 18 novembre, alle ore 14.30, nella Sala stampa della Camera dei deputati, a Roma.

Il primo tomo, dedicato a “Etica, diritto e società algoritmica”, propone un percorso dal diritto algoritmico alla Costituzione delle Intelligenze, aprendo un dialogo tra diritto, istituzioni e filosofia sulle trasformazioni introdotte dall’IA.

«L’intelligenza artificiale ci pone di fronte a una questione che riguarda la società nel suo insieme: chi decide le regole, sulla base di quali valori e con quali responsabilità. Non possiamo lasciare che siano soltanto le possibilità della tecnologia a determinare le forme della nostra convivenza. Occorre un confronto capace di mettere al centro la dignità della persona, la tutela dei diritti e il ruolo delle istituzioni. È da questa esigenza che nasce il volume: contribuire alla riflessione sui principi che dovranno guidare il rapporto tra esseri umani e intelligenze artificiali», dichiara Giovanni Spinapolice.

Interverranno, insieme all’autore, Vincenzo Pepe, professore ordinario di Diritto pubblico comparato all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Alessandro Cecchi Paone, giornalista, divulgatore scientifico e saggista; e Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia.

A moderare l’incontro sarà Ivo Mej, giornalista e caposervizio Cultura del TGLa7.