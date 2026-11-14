Machiavelli e De Maistre. Due filosofie oltre il razionalismo nella visione di Cioran. Machiavelli 500

AgenPress. In occasione dei 500 anni della scomparsa di Nicolò Machiavelli sarà pubblicato: “Machiavelli. Un secolo di mezzo”. Un volume che riprende il percorso di oltre dieci anni fa curato da Micol Bruni. Con scritti dei maggiori studiosi tra i quali Alessandro Campi, storico e politologo, Università di Perugia, Gennaro Malgeri, già parlamentare della Repubblica italiana, Antonio Uricchio, docente università di Bari e già Rettore, Annarita Miglietta dell’università del Salento.E altri autorevoli studiosi.

Ma entro immediatamente in una delle problematiche affrontare nel lavoro

Se dovessi pensare a un percorso tra Utopia Rivoluzione e Virtù non potrei fare a meno di imbattermi volutamente tra due filosofi che rispondono ai nomi di De Maistre e Machiavelli. Su entrambi Cioran ha sollevato questioni filosofiche di notevole importanza. Ma vado in ordine. So comunque di restare oltre il razionalismo. Come nel mio libro appunto su Cioran dove mi pare di aver affrontato questioni simili. Soprattutto quando Cioran pone all’attenzione la rivolta contro le rovine della modernità. Direi sia politiche che filosofiche.

Dunque. Andiamo per ordine – Bisogna subito entrare nel vivo del discorso

La modernità come aberrazione o come perdita di un valore sacro che ridetermina l’identità di un popolo. Per Joseph de Maistre la modernità può essere la morte dei principi divini, che trovano nel concetto di tradizione il loro luogo d’essere. Ed è attraverso la tradizione che la rilettura della storia diventa rilettura della civiltà. Il dato epocale sul quale De Maistre si sofferma è la Rivoluzione francese, la quale segna il punto nodale della decadenza perché la cultura dell’Illuminismo è il vero nemico dei valori della tradizione. Elementi portanti che fanno di De Maistre un riferimento obbligato, attraverso il quale poter rileggere anche la crisi del nostro tempo. Infatti, è ne Le serate di Pietroburgo che la consapevolezza di un’epoca diventa coscienza di una civiltà. La tradizione non solo come valore, ma anche come progetto e, quindi, come proposta di ridefinizione storica e culturale, sia sul piano politico che filosofico. Il sentire religioso è un sentiero che si apre a un nuovo dire e a una nuova capacità di offerta spirituale. In fondo, la modernità è nella sconfitta di quella ragione che ha dominato nel corso di questi anni, ma è anche nella riconquista di una cultura che è stata definita progressista e neoilluminista.

Così De Maistre: “Quando l’uomo si fonda soltanto sulla propria ragione, allora cessa di pregare, confessando così, senza avvedersene, che da solo non sa né che cosa chiedere, né come pregare, e neppure a chi rivolgersi”. De Maistre sembra raccontare il nostro tempo. Appunto. Quel tempo ben definito da Cioran che crea intorno al loro pensiero un’ermeneutica della caduta nelle macerie della modernità. Soprattutto quando legge di De Maistre: “Il nostro secolo non ha forse domandato a che cosa servono le persone che pregano? Come farà la preghiera a sconfiggere le tenebre se a malapena riesce a farsi intendere di giorno?”. La civiltà moderna è la civiltà della perdita. O meglio, è la civiltà in cui c’è un profondo senso di smarrimento, proprio perché ha costruito la sua identità sul progresso e sui risvolti ideologici della ragione.

Anche in Napoleone, la Russia, l’Europa: dispacci da Pietroburgo dal 1811 al 1813 c’è tutto il De Maistre nemico della modernità e, quindi, in questo caso specifico, dell’Illuminismo. Domenico Fisichella, nel suo saggio dedicato a De Maistre afferma: “Pensatore della crisi, De Maistre è in pari tempo denunciatore implacabile del carattere negativo, nichilista e distruttivo della crisi, e perciò la sua riflessione non può che proporlo altresì come pensatore del superamento della crisi, teorico dell’inevitabile provvisorietà e transitorietà della crisi, dunque teorico dell’essere e quindi della possibilità, intesa come ricomposizione, ricostruzione, ricollegamento, rivendicazione dei dati e valori costanti e permanenti dell’esistenza individuale e collettiva”. L’analisi di Fisichella sembra mostrarci un De Maistre complesso nella sua interiorità, il cui punto di alto riferimento resta, indubbiamente, quel potere spirituale che colloca il pensatore francese tra i maestri della cultura della tradizione. Ora, questo suo volume su Napoleone apre altre prospettive per un’ulteriore riflessione non solo sul personaggio, ma soprattutto su un processo storico che, oggi più che mai, è da considerarsi come processo alla modernità, ovvero alla crisi della modernità, attraverso la quale Napoleone costituisce l’emblema della catastrofe.

Il punto allora diventa una domanda.

Così. Qual è la differenza con Niccolò Machiavelli? Forse Machiavelli prepara l’antirivoluzione dell’Illuminismo? Pur essendo diversi c’è sempre la Ragione di mezzo. In Machiavelli c’è la capacità della virtù oltre la forza e la fortuna. Il rapporto resta tra l’uomo e il potere, anzi tra l’umano e la storia. Questo lo conduce a una separazione tra la politica e la visione cristiana. Ma il Principe resta comunque un uomo che ha compreso la follia delle masse. Masse e potere è una distinzione inevitabile. Il Principe deve capire il male per salvare l’etica del potere. Perché il potere deve dominare il male impossessandosene. C’è in fondo una verità effettuale. Che è appunto quella dello Stato nel Potere.

Comunque tra Machiavelli e De Maistre c’è la complessità delle utopie. De Maistre attacca la filosofia illuminista. Machiavelli si scontra con le utopie. Da questo punto di vista supera le utopie perché il potere non si fa con le utopie ma con la forza, con la virtù e con la forza. Dove sta la differenza? Machiavelli scrive: “Perché degli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno”. De Maistre: “Non c’è che violenza nell’universo; ma siamo guastati dalla filosofia moderna, la quale ci dice che tutto è bene, mentre il male ha contaminato ogni cosa, e in un senso molto vero tutto è male, poiché nulla è al suo posto”. Ma Machiavelli discute di politica. De Maistre non va oltre. Ritorna a una visione metafisica dell’uomo.

La loro differenza si nota ancora di più quando si entra in un altro contesto. Faccio degli esempi. Machiavelli: “È molto più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare dell’uno de’ due. Gli uomini hanno meno rispetto a offendere uno che si facci amare, che uno che si facci temere”. Mentre De Maistre: “Tutta la grandezza, tutta la potenza, tutta la subordinazione riposa sul carnefice: egli è l’orrore e il legame dell’associazione umana. Togliete dal mondo questo agente incomprensibile; nell’istante medesimo l’ordine cede il posto al caos, i troni sprofondano e la società scompare”. La frattura più forte è tra religione e politica.

Infatti dirà Machiavelli: “E veramente mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non ricorresse a Dio; perché altrimenti non sarebbero accettate”. Mentre De Maistre: “L’uomo non può fare un sovrano. Tutt’al più può servire da strumento per spossessare un sovrano e consegnare i suoi Stati a un altro sovrano già principe. Del resto, non è mai esistita una famiglia sovrana a cui si possa assegnare un’origine plebea. Se questo fenomeno apparisse, segnerebbe una nuova epoca nel mondo”. Qui è infatti, a mio avviso, una delle loro maggiori differenze.

La crisi della modernità, Napoleone, l’antico ordine per sempre disperso, la Rivoluzione come metafora del fallimento. Sono indicazioni che segnano un percorso non solo sul piano della ricostruzione o della determinazione storica, ma anche su quello delle valenze ideologiche. Fisichella, teorico della tradizione, sostiene: “La Storia si fa veicolo di Tradizione come messaggio divino, come espressione del Divino che agisce appunto nella Storia”. Si entra così nella filosofia. Credo che sia significativo legare, per entrambi, il dato storico alla filosofia. Perché sia in Machiavelli che in De Maistre la funzione della storia conduce chiaramente a una struttura filosofica.

Certamente è necessario anche un confronto, perché la crisi di cui parla De Maistre non è l’unica lettura possibile della modernità. Sul versante opposto, quello del razionalismo critico e della società aperta, si colloca Karl Popper, pensatore che fa della confutazione e della libertà dal dogma il centro della sua filosofia. Un riferimento utile per capire, per contrasto, la posizione di De Maistre. Giancarlo Bosetti ha pubblicato l’articolo commemorativo “Popper, una vita contro i dogmi” su l’Unità il 18 settembre 1994, all’indomani della scomparsa del filosofo Karl Popper. Nel testo, l’autore ripercorreva il pensiero popperiano e i temi della celebre intervista concessa dal filosofo nel novembre del 1991. Se in De Maistre la Storia è veicolo di Tradizione e la ragione da sola non basta a pregare e neppure a fondare, in Popper la ragione è proprio lo strumento per smascherare i dogmi e per tenere aperta la Storia. Due risposte opposte alla stessa crisi della modernità: da una parte la ricomposizione nella Tradizione, dall’altra la vigilanza critica contro ogni verità chiusa. De Maistre attraversa i luoghi della storia e della tradizione proprio per dare ordine al potere dello spirito. C’è in De Maistre l’umiltà del realismo. Il suo Napoleone è la definizione di un processo ideologico, ma costituisce, nell’attuale recita politica, una metafora. Una grande metafora che ci permette di andare anche oltre la storia. Anche per questo resistono al tempo. Ovvero a ciò che definisco spesso: tempo dell’orologio. Popper e De Maistre? Due mondi con i quali sono convinto che occorre fare i conti anche oggi.

E così quando si pongono all’attenzione il realismo politico e l’utopia. Machiavelli del Principe osserva: “Ma sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che alla imaginazione di essa”. Invece De Maistre: “La costituzione del 1795, come le precedenti, è fatta per l’uomo. Ora, non c’è uomo al mondo. Ho visto, nella mia vita, Francesi, Italiani, Russi, ecc.; so anche, grazie a Montesquieu, che si può essere Persiani; ma quanto all’uomo, dichiaro di non averlo mai incontrato in vita mia; se esiste, è a mia insaputa”.

Così si giunge allo scontro inevitabile tra virtù e Provvidenza. Tanto che Machiavelli dirà: “Iudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che respettivo, perché la fortuna è donna: ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla”. Invece De Maistre: “Non sono affatto gli uomini a guidare la Rivoluzione, è la Rivoluzione che adopera gli uomini. Si dice molto bene quando si afferma che essa va da sola”. Una sottolineatura sulla quale bisognerebbe riflettere con attenzione.

C’è perciò un rovesciamento radicale in tutto ciò tanto che Francesco Bacone dirà di Machiavelli: “Siamo molto grati a Machiavelli e agli scrittori di quel genere, i quali dicono apertamente e senza infingimenti ciò che gli uomini fanno, non ciò che dovrebbero fare”.

Fino al punto che lo stesso De Maistre dirà di Machiavelli: “Machiavelli ha detto delle grandi verità; il suo torto è quello di averle dette senza correttivi. Egli ha mostrato l’uomo qual è, e questo è un merito; ma ha dimenticato che l’uomo è un essere decaduto che ha bisogno di essere rialzato, non solo contenuto”. Ma chi oggi è più realista dei due? Machiavelli certamente. Perché De Maistre è il recupero o la ricerca della tradizione.

Comunque. Rileggo a questo punto il mio Cioran appena citato all’inizio il quale ha dedicato intensi lavori su entrambi. Infatti il mio Cioran scriverà pensando a De Maistre: “Nessuno ha parlato così bene come lui della guerra e del carnefice; da qui il suo stile, che ha la precisione di un’esecuzione capitale”. Cioran essendo un attento lettore di De Maistre annoterà: “Egli non si accontenta di aver ragione: vuole anche spaventare; e per riuscirci, calca la mano, esagera, si fa più mostruoso di quanto non sia”. Entrerà proprio sul rapporto con Machiavelli tanto che scriverà: “Egli non si accontenta di aver ragione: vuole anche spaventare; e per riuscirci, calca la mano, esagera, si fa più mostruoso di quanto non sia”. È così che il confronto è non evitabile secondo Cioran tanto che dirà: “De Maistre è il Machiavelli della teocrazia”. Andrà oltre e di Machiavelli Cioran dirà: “Tutte le teorie politiche che non esitano a considerare l’uomo un animale incurabile sono vere, e Machiavelli ha il merito imperituro di averlo capito prima di tutti i moderni”. Mentre su Machiavelli: “Machiavelli sa troppo bene che un Marco Aurelio è un fenomeno raro, anzi unico, che è un’eccezione di cui è inutile tenere conto. I Tiberio, i Nerone, i Caligola, ecco la materia della storia. Ogni principe degno di questo nome si avvicina più o meno a loro; ogni principe che conosca il proprio mestiere è un mostro dichiarato o attenuato e corretto. I suoi sudditi lo meritano. Per questo Machiavelli lo mette in guardia contro i pericoli della bontà. Uno Stato non si compone né di angeli, né di agnelli: è la giungla organizzata. Tale è l’idea, talora espressa, talora sottintesa, del Principe”. Mi pare che sia una profonda meditazione che riguarda il concetto di potere.

In fondo Cioran tiene insieme con intelligenza filosofica entrambi pur nelle loro contrapposizioni. Sempre su Machiavelli Cioran dirà: “L’esercizio del potere non si concilia molto con il rispetto per l’uomo; agire e comandare, due atti inseparabili da un certo cinismo”. E qui sta la lezione che resta. Machiavelli guarda l’uomo come è, senza chiedere che sia altro. De Maistre guarda l’uomo come è caduto, e chiede che sia rialzato. Il primo fonda la politica sulla verità effettuale, il secondo fonda la storia sulla Provvidenza. Il primo accetta il male per governarlo, il secondo lo denuncia per superarlo nella Tradizione. Entrambi, però, vanno oltre il razionalismo. Perché entrambi sanno che la ragione da sola non basta. Non basta a fondare uno Stato, non basta a pregare, non basta a tenere insieme una civiltà. Serve la virtù, serve la Provvidenza, serve una forma che non sia solo calcolo. In questo, Machiavelli e De Maistre, pur divisi da tre secoli e da due teologie opposte, si parlano ancora. E ci parlano ancora del nostro tempo, dove la crisi non è soltanto politica, ma è crisi dell’uomo che non sa più a chi rivolgersi, né che cosa chiedere. Tutto sommato restano due pilastri che fanno della modernità un pensiero non condiviso. Ma divisivo. Cioran però si inserisce in un tale contesto e li chiama in causa sul piano filosofico proprio per definire le distinzioni. In entrambi però l’anticonformismo è l’arma per comprendere il mondo delle rovine. Allora? Chi mi appartiene di più? Tra i due? Il terzo. Ovvero Cioran.

di Pierfranco Bruni