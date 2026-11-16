Sanità e intelligenza artificiale, a Roma il confronto sulle nuove frontiere dell’assistenza

“La tecnologia deve arrivare dove c’è più bisogno”. Il 18 novembre, presso l’Europa Experience “David Sassoli”, istituzioni, accademici e professionisti si riuniranno per discutere di dati sanitari, transizione digitale e tutela delle persone fragili. Un’iniziativa promossa dalla dottoressa Mariangela Vanalli

AgenPress. In che misura le nuove tecnologie possono ridefinire la presa in carico di una persona malata, anziana o non più autosufficiente?

E, soprattutto, come scongiurare il rischio che la transizione digitale della sanità finisca per generare nuove disuguaglianze proprio a discapito di chi necessita di maggiore supporto? Sono interrogativi quanto mai urgenti, in una fase storica in cui l’Europa è chiamata a fronteggiare il progressivo invecchiamento demografico, la crescente incidenza delle patologie croniche e l’impellente necessità di ripensare i modelli organizzativi dei servizi sanitari.

A queste sfide sarà dedicato il convegno “Intelligenza artificiale, dati sanitari e infrastrutture digitali per l’Europa del futuro. Competenze, innovazione e diritti per una sanità più equa e sostenibile”, in programma il 18 novembre, dalle 10.00 alle 17.30, nella cornice dell’Europa Experience “David Sassoli”, in piazza Venezia a Roma. Una giornata di alto profilo che riunirà al medesimo tavolo esponenti delle istituzioni, accademici, professionisti della salute ed esperti di innovazione, con l’obiettivo di esplorare le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e definire i presupposti affinché la sua adozione si traduca in benefici tangibili per la collettività.

Promotrice dell’iniziativa è la dottoressa Mariangela Vanalli, la quale intende così portare all’attenzione del dibattito istituzionale una prospettiva che trascende la mera dimensione tecnologica: l’urgenza di edificare sistemi assistenziali realmente aderenti ai bisogni della persona, segnatamente laddove la malattia, l’età avanzata o la perdita di autonomia rendono più gravoso il percorso di cura.

L’appuntamento capitolino si configura dunque come un’opportunità preziosa per declinare il binomio tra innovazione e assistenza in chiave pragmatica. Se da un lato la disponibilità di dati sanitari integrati, l’interoperabilità tra strutture diverse e l’impiego di sistemi intelligenti promettono di ottimizzare la gestione clinica dei pazienti, dall’altro tali evoluzioni impongono regole certe, competenze altamente qualificate e solide garanzie a presidio dei diritti fondamentali dell’individuo.

La sessione antimeridiana sarà incentrata sulle strategie comunitarie, sulla governance dei dati e sull’architettura normativa che accompagna la trasformazione digitale. A seguito dei saluti istituzionali — che prevedono la partecipazione del ministro Paolo Zangrillo e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee — i lavori saranno moderati da Mariangela Vanalli. Nel corso della mattinata, Foad Aodi, presidente AMSI, analizzerà il nesso tra intelligenza artificiale e salute globale, mentre Jenny C. Di Marco approfondirà le dinamiche dell’interoperabilità e dell’integrazione dei servizi sanitari secondo un paradigma omnicanale. Giorgio Pedrazzi, dell’Università di Brescia, concentrerà la propria disamina sui dataset longitudinali, sullo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), sull’AI Act e sul ruolo strategico delle Regioni. A seguire, Francesca Frateantonio esaminerà l’impiego degli strumenti algoritmici nella scrittura scientifica, ed Emil Mazzoleni, dell’Università di Pavia, illustrerà le ricadute della normativa europea e nazionale. Il contributo di Valentina Bosatta amplierà infine l’orizzonte del dibattito alle opportunità e alle criticità legate all’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca oncologica.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà sulle applicazioni capaci di incidere in modo più diretto sulla quotidianità dei pazienti e di quanti se ne prendono cura. Davide Pellegrino illustrerà l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi psicoeducativi all’interno delle RSA; Alberto Borboni, dell’Università di Brescia, delineerà le prospettive della robotica applicata alla neuroriabilitazione domiciliare e al sostegno dei caregiver. Maria Elena Pugliese, dell’Istituto S. Anna di Crotone, presenterà invece il servizio Oberon per la gestione a domicilio dei disturbi cronici della coscienza.

Un approfondimento specifico sarà riservato alla fase delle dimissioni ospedaliere, snodo spesso critico per la popolazione anziana e per i pazienti portatori di bisogni assistenziali complessi. Il rientro al domicilio richiede infatti una sinergia impeccabile tra medici, servizi territoriali, operatori socio-sanitari e nuclei familiari. Su questo fronte interverrà Lucia Gagliano, approfondendo il tema delle dimissioni protette e dell’integrazione tra flussi informativi sanitari e sociali, affinché la continuità assistenziale possa essere garantita senza soluzioni di continuità anche al di fuori del perimetro ospedaliero.

Ulteriore spazio sarà dedicato all’ambito nefrologico e alla presa in carico dei pazienti anziani affetti da malattia renale cronica. Rodolfo Fernando Rivera, dell’area di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Pio XI di Desio, analizzerà le complessità connesse alla fragilità, il ruolo cruciale dei familiari e le opportunità offerte dalla dialisi peritoneale assistita, anche alla luce delle direttive tracciate dal DM 77/2022. In tale contesto, l’esperienza maturata sul territorio da IGNA in sinergia con l’équipe nefrologica dell’ospedale di Desio costituisce una testimonianza significativa di come l’assistenza domiciliare possa rispondere efficacemente a esigenze cliniche e organizzative di elevata complessità.

Completeranno il programma i contributi di Stefano Zago, dell’Università Statale di Milano, incentrato sulla capacità giuridica e sulla salvaguardia dei diritti degli anziani vulnerabili, e di Daniele Mariotto, dedicato all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’approccio clinico ai disturbi comportamentali e alle disabilità.

Il confronto romano ambisce così a saldare ricerca scientifica, expertise professionale e istanze assistenziali, evitando che la transizione digitale resti appannaggio di una ristretta cerchia di specialisti. La sfida autentica consisterà nel tradurre le nuove potenzialità tecnologiche in servizi di prossimità, in grado di coadiuvare l’operato dei professionisti, alleviare il carico gravante sulle famiglie e rafforzare la continuità delle cure.

Anche nell’era dell’intelligenza artificiale, del resto, l’eccellenza di un sistema sanitario si misura dalla sua capacità di raggiungere i più fragili, offrendo non soltanto soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, ma un’assistenza umana, concreta e continuativa.

di Francesca Frateantonio e Mariangela Vanalli