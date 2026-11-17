AgenPress. Nel mondo dominato dall’innovazione tecnologica, le grandi aziende che guidano la rivoluzione digitale hanno nomi ben precisi: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, NVIDIA. Colossi capaci di influenzare l’economia globale, la politica, la comunicazione e persino la vita quotidiana di miliardi di persone. In questa nuova geografia del potere economico e industriale, tuttavia, manca un protagonista: l’Italia.

Eppure il nostro Paese non è privo di intelligenze, creatività e competenze. Ogni anno le università italiane formano migliaia di giovani preparati in ingegneria, informatica, matematica, fisica, robotica e intelligenza artificiale. Ragazze e ragazzi che spesso trovano all’estero opportunità professionali e prospettive di crescita che il sistema italiano fatica ancora a garantire.

Il problema, dunque, non è la mancanza di talento. È la difficoltà di trasformare quel talento in sviluppo economico, innovazione industriale e nuove imprese capaci di competere sui mercati internazionali.

Così si alimenta un fenomeno ormai strutturale: la fuga dei cervelli. Giovani laureati e ricercatori lasciano l’Italia per trasferirsi in Germania, Regno Unito, Stati Uniti e negli altri grandi poli tecnologici europei e mondiali. Entrano nei laboratori delle multinazionali, partecipano allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, dei microchip e dei software che stanno ridisegnando il futuro.

In sostanza, l’Italia forma capitale umano di qualità, ma troppo spesso sono altri Paesi a raccogliere i frutti di questo investimento.

A pesare sono anche le difficoltà di accesso ai finanziamenti per la ricerca, la limitata disponibilità di capitali per le startup innovative, la burocrazia e un sistema che non sempre riesce a mettere in comunicazione università, imprese e mondo della ricerca. Il risultato è che molte idee promettenti non riescono a trasformarsi in progetti industriali e opportunità occupazionali.

È un paradosso che riguarda non soltanto il futuro dei giovani, ma anche la competitività e la sovranità tecnologica nazionale. Senza una presenza significativa nei settori strategici dell’innovazione, l’Italia rischia di diventare sempre più dipendente dalle tecnologie sviluppate e controllate da altri Paesi.

Per affrontare questa sfida occorre superare la logica degli interventi occasionali e costruire una strategia di lungo periodo. Servono investimenti nella ricerca, nell’intelligenza artificiale, nella robotica, nella transizione digitale e nelle nuove frontiere scientifiche. Ma serve soprattutto un progetto capace di creare le condizioni affinché i giovani possano studiare, lavorare, fare ricerca e costruire imprese innovative senza essere costretti a lasciare il proprio territorio.

Da questa visione nasce la proposta di realizzare una vera Università della Tecnologia nel Sud Italia, un grande polo di eccellenza dedicato alle discipline che determineranno lo sviluppo economico e industriale dei prossimi decenni. La proposta è un progetto ideato da Aurelio Coppeto, fondatore del Movimento politico culturale Sudisti Italiani, che individua nell’alta formazione tecnologica e nella ricerca scientifica una delle leve strategiche per il rilancio del Mezzogiorno e per una nuova politica di sviluppo nazionale.

Non si tratta semplicemente di immaginare la nascita di un’altra università, ma di concepire un’infrastruttura culturale, scientifica e produttiva capace di cambiare il rapporto tra il Sud, l’innovazione e il mondo del lavoro.

L’obiettivo è creare un polo universitario altamente specializzato, con una vocazione internazionale, dedicato a settori come:

Intelligenza artificiale e machine learning.

Quantum computing e supercalcolo.

Robotica e automazione industriale.

Cybersicurezza e tecnologie digitali.

Microelettronica e semiconduttori.

Biotecnologie e tecnologie biomedicali.

Aerospazio e tecnologie satellitari.

Data science e innovazione industriale.

Un’università diversa dai modelli tradizionali, concepita per integrare direttamente formazione, ricerca applicata e sviluppo imprenditoriale. Un luogo nel quale gli studenti non siano soltanto destinatari di lezioni, ma protagonisti di progetti concreti, laboratori avanzati, brevetti, sperimentazioni e nuove iniziative imprenditoriali.

Il progetto del fondatore di Sudisti Italiani parte da un principio preciso: il Mezzogiorno non deve essere considerato soltanto un territorio da sostenere attraverso trasferimenti economici e politiche assistenziali, ma un’area nella quale investire per costruire nuove competenze, produrre innovazione e generare ricchezza.

La scelta di immaginare questa Università nel Mezzogiorno ha anche un significato strategico. Il Sud Italia dispone di un patrimonio universitario, scientifico, culturale e umano che può diventare la base di una nuova stagione di sviluppo.

Realizzare qui un grande polo tecnologico significherebbe creare un nuovo punto di riferimento per studenti, ricercatori, imprese e investitori, capace di attrarre competenze anche dall’estero. Significherebbe, inoltre, offrire ai giovani meridionali una possibilità concreta: non dover più scegliere tra il proprio territorio e un futuro professionale di alto livello.

L’Università della Tecnologia potrebbe diventare il centro di una rete di laboratori, incubatori di startup, centri di ricerca e collaborazioni con le principali aziende tecnologiche internazionali. Un ecosistema nel quale le idee possano trasformarsi in brevetti, prodotti, servizi e nuove imprese. Il progetto potrebbe inoltre favorire accordi con università straniere, programmi di ricerca internazionali e partnership con aziende leader nei settori dell’innovazione. Non una struttura isolata, dunque, ma un vero motore di sviluppo economico e occupazionale, capace di coinvolgere l’intero sistema produttivo del Mezzogiorno.

La proposta di Aurelio Coppeto e di Sudisti Italiani non riguarda esclusivamente il Sud. Riguarda il futuro dell’intero Paese.

L’Italia ha bisogno di recuperare competitività nei settori tecnologici strategici, rafforzare la propria autonomia scientifica e industriale e creare le condizioni per far nascere nuove aziende capaci di confrontarsi con i grandi protagonisti internazionali.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno costruito una parte significativa della propria forza economica attraverso investimenti nella ricerca, nell’alta formazione e nelle infrastrutture tecnologiche. Anche l’Europa sta cercando di rafforzare la propria posizione nella competizione globale. L’Italia non può limitarsi a osservare questa trasformazione. Deve parteciparvi da protagonista.

E proprio il Mezzogiorno potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità per realizzare un progetto di questa portata, trasformando una storica questione territoriale in una nuova occasione di crescita nazionale.

La sfida è ambiziosa, ma il punto di partenza è chiaro: il talento italiano esiste, le competenze esistono e le potenzialità scientifiche non mancano. Occorre creare le condizioni affinché tutto questo possa diventare innovazione, impresa e occupazione.

L’Università della Tecnologia nel Sud Italia, ideata da Aurelio Coppeto, fondatore di Sudisti Italiani, vuole aprire proprio questa prospettiva: costruire nel Mezzogiorno un luogo in cui il sapere diventi sviluppo, la ricerca diventi impresa e i giovani possano essere protagonisti del cambiamento.

Perché il futuro di una nazione non si costruisce soltanto conservando il proprio passato, ma investendo nella capacità di immaginare e realizzare il domani. E il Sud Italia può smettere di essere spettatore della rivoluzione tecnologica per diventare uno dei luoghi in cui quella rivoluzione prende forma.