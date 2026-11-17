AgenPress. Francesco Paolantoni è intervenuto ai microfoni di Red Carpet Radio2, il programma condotto da Andrea Delogu e I Lunatici, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30.

Sul suo rapporto con Napoli: “Ci ho sempre vissuto per scelta, non mi sono mai voluto allontanare, vivere a Napoli è esaltante, nonostante i problemi che ci sono, sei sempre carico, c’è qualcosa nell’aria tra il Vesuvio e il mare, una combinazione che ti tiene sempre carico e entusiasta. Un clima belllissimo, il cibo più buono del mondo”.

Settant’anni di vita e cinquanta di carriera, raccontati anche nel libro ‘Malgrado me’: “Forse mi porto meglio quelli di vita, mi sento sempre un giovanotto, ho dodici anni in realtà, è l’idea di averli che è avvilente. I cinquanta di carriera li sento, ricordo di aver fatto tante cose, ripercorrendo i miei anni vissuti mi accorgo di aver fatto tanta roba. Il mio lavoro contribuisce a farmi sentire più giovane, il gioco che noi facciamo come mestiere, non c’è niente di meglio di questo per farti sentire giovane”.

Su Sanremo: “Se andremo? Non lo so, è probabile di no, se riusciamo ad organizzarci ci andiamo, ma solo per stare vicino a Stefano. Con De Martino non abbiamo ancora fatto la chat Sanremo, ci scambiamo dei messaggi che però escludono Sanremo, gli chiediamo che stai facendo, che ti mangi, lui è tranquillo ed entusiasta, in realtà è un cinquantenne, è un uomo saggio, come se avesse vissuto anni di carriera”.

Sul Napoli: “Lo vivo malissimo, in questo momento. Se Allegri merita ancora fiducia? Per me no, non la meritava nemmeno all’inizio, ha un gioco come se fosse ancora allenatore di altre squadre, non fa giocare bene, minimizza al dieci percento il potenziale dei giocatori. Ma chiaramente io non sono un tecnico, parlo da tifoso. Se rivorrei un Sarri? Sì, non c’è dubbio”.