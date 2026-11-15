Milano, Mirabelli (PD): dare un giudizio su questi anni di Governo fondato sulle cose fatte

AgenPress. “Credo che sia importante ascoltare l’invito di Beppe Sala a riflettere dopo la richiesta di archiviazione dei reati ipotizzati nell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Anche perché da lì è partita una stagione politica che ha fatto male e cambiato la percezione della città. E su questo c’è stata una responsabilità di una parte delle forze di governo di Milano. Si è lasciata passare la necessità, non di un nuovo inizio, come proposto dal PD, ma di discontinuità intesa, non come aggiornamento delle politiche di fronte ai nuovi bisogni, ma come presa di distanza da un’intera stagione di governo.

Siamo stati i primi a raccontare una Milano ingiusta e a nascondere le tante cose che hanno cambiato in meglio la città. Ha ragione il sindaco: una parte del PD si è accordata acriticamente alla narrazione della Procura. Ha cavalcato l’inchiesta. Non solo, si è persa l’occasione di avviare una discussione sulla rigenerazione urbana, discussione necessaria per ridurre il consumo di suolo e migliorare la qualità della città, guardando all’interesse delle persone.

La stessa discussione sul “Salva Milano” è stata viziata dal tentativo di presentarla come una norma per condonare e non per migliorare le leggi urbanistiche. Non vuol dire che avremmo dovuto difendere tutte le scelte ma costruire un giudizio fondato su obiettivi e trasparenza e non su pregiudizi. È paradossale che si voglia discutere, nella coalizione che ha governato – io penso bene – Milano, a partire da affermazioni prove di fondamento, come quella secondo cui l’urbanistica milanese sarebbe stata governata dal partito del cemento.

L’apertura delle inchieste ha creato un clima da “liberi tutti” in cui troppi hanno scelto di cavalcare acriticamente le tesi della magistratura. Ora abbiamo l’opportunità di dare un giudizio su questi anni di governo più fondato sulle cose fatte. E non possiamo delegare ai programmi dei singoli candidati questo passaggio. Serve una riflessione dell’intera coalizione per trovare una sintesi condivisa, che impegni tutti».

Lo scrive il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, in un articolo pubblicato oggi dall’edizione milanese del Corriere della Sera.