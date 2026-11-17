AgenPress. «Condivido pienamente l’appello del presidente della Comunità Ebraica di Milano, Walker Meghnagi, affinché il Parlamento approvi senza divisioni il DDL contro l’antisemitismo. La sicurezza delle comunità ebraiche italiane, la lotta all’odio antiebraico e il rifiuto di ogni forma di discriminazione non possono diventare terreno di contrapposizione politica.

Le dichiarazioni contrarie di Futuro Nazionale mi confermano, se mai ce ne fosse stato bisogno, le ragioni politiche per cui il generale Vannacci rifiutò il viaggio in Israele che gli avevo personalmente proposto lo scorso aprile, con il programma di incontrare autorevoli esponenti delle istituzioni israeliane e del governo israeliano. Alla luce delle posizioni assunte oggi dal suo partito, quel rifiuto assume un significato politico ancora più eloquente».

Lo dichiara Luca Sforzini, presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale.