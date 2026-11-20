AgenPress. Il recepimento della direttiva europea Case Green è «l’occasione per avviare una politica industriale di lungo periodo» per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Lo ha detto Maurizio Lo Re, presidente di ANGAISA, intervenendo all’incontro “Industria, Energia e Qualità della Vita”, promosso da Remind e RX Italy l’11 novembre 2026 a Palazzo INAIL, a Roma.

«Occorre superare la logica degli incentivi temporanei, privilegiando una programmazione pluriennale, strumenti finanziari strutturali e un quadro normativo stabile», ha affermato Lo Re. Secondo il presidente di ANGAISA, la riqualificazione degli edifici è una delle principali opportunità di sviluppo per l’industria italiana e per l’intera filiera delle costruzioni, compresa la distribuzione specializzata idrotermosanitaria.

ANGAISA propone una cabina di regia nazionale e un tavolo tecnico permanente per coordinare gli interventi, valorizzare le competenze degli operatori della filiera e favorire gli investimenti in tecnologie e formazione. «La transizione energetica può così trasformarsi in un motore di crescita industriale, occupazione qualificata e sviluppo di nuovi mercati per le imprese italiane», ha concluso Lo Re.