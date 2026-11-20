Allarme nella serata di giovedì al Cristoforo Colombo. Segnalati diversi droni a est e a ovest della pista: scatta l’interdizione dello spazio aereo. Passeggeri fatti scendere da un aereo in attesa del decollo. L’allarme è rientrato dopo i controlli

AgenPress. Momenti di allarme nella serata di giovedì 19 novembre all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, costretto a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di volo per la possibile presenza di droni nelle vicinanze dello scalo. La chiusura è durata circa due ore, dalle 20.10 fino a poco dopo le 22, quando, terminati gli accertamenti, è arrivato il via libera per la ripresa del traffico aereo. A far scattare l’allerta è stata la segnalazione di velivoli senza pilota in prossimità dell’aeroporto, in particolare nelle aree a est e a ovest della pista. Una situazione che ha imposto l’intervento delle autorità competenti e l’adozione di misure precauzionali per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali.

Tra i collegamenti coinvolti nell’emergenza anche un volo Ita Airways diretto a Roma Fiumicino. L’aereo, già posizionato sulla pista e pronto alla partenza, non ha ricevuto l’autorizzazione al decollo a causa dell’interdizione dello spazio aereo. I passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo e, una volta completate le verifiche e ottenuto il via libera, sono stati nuovamente imbarcati. Il collegamento ha potuto quindi riprendere le operazioni, con il decollo avvenuto poco prima delle 23.

L’intervento è scattato dopo le segnalazioni relative alla possibile presenza di droni in prossimità delle infrastrutture aeroportuali. La torre di controllo ha disposto lo stop alle operazioni, mentre sono stati avviati controlli nell’area circostante le piste. L’interdizione al traffico aereo è stata revocata soltanto dopo il completamento delle verifiche e il via libera di Enav. La situazione è così tornata progressivamente alla normalità. Del caso è stata informata anche la polizia giudiziaria, chiamata ad approfondire quanto accaduto e a verificare le circostanze degli avvistamenti.

L’episodio di Genova riporta l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo non autorizzato di droni nelle vicinanze degli aeroporti. Anche piccoli velivoli a pilotaggio remoto possono rappresentare un pericolo per gli aerei in fase di decollo e atterraggio, rendendo necessaria, in caso di segnalazioni, la sospensione precauzionale delle attività.

Per circa due ore il traffico del Cristoforo Colombo è rimasto fermo, con ripercussioni sui passeggeri e sui collegamenti programmati. L’allarme è successivamente rientrato, ma restano da chiarire l’origine e le responsabilità degli avvistamenti che hanno provocato la chiusura dello scalo ligure.