AgenPress. Sostituire i generatori obsoleti con tecnologie più efficienti può ridurre i consumi e le bollette, migliorare il comfort abitativo e contenere le emissioni. Lo ha sottolineato Giuseppe Lorubio, presidente di Assotermica e vicepresidente di ANIMA Confindustria, all’incontro “Industria, Energia e Qualità della Vita”, promosso da RX Italy e Remind l’11 novembre 2026 a Palazzo INAIL, a Roma.

«Ci sono ancora 9,5 milioni di caldaie tradizionali installate», ha ricordato Lorubio, richiamando il legame tra impianti, edifici e rete. Secondo il presidente di Assotermica, le scelte sui singoli impianti producono benefici che vanno oltre le abitazioni in cui si interviene. La riduzione dei consumi può infatti contribuire a evitare interventi costosi sul sistema energetico, mentre il rinnovo delle tecnologie può ridurre le emissioni di gas climalteranti e l’inquinamento locale.

Nel suo intervento, Lorubio ha richiamato anche le misure del decreto Bollette e la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti delle imprese in Europa, valorizzando il Made in Italy.