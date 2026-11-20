AgenPress. La transizione energetica può procedere di pari passo con la competitività industriale, anche grazie alla diffusione di tecnologie che migliorano la qualità degli edifici e il comfort delle persone. È il messaggio portato da Maurizio Marchesini, presidente di Assoclima, all’incontro “Industria, Energia e Qualità della Vita”, promosso da RX Italy e Remind l’11 novembre 2026 a Palazzo INAIL, a Roma.

Nel suo intervento, Marchesini ha richiamato la complessità delle sfide che attendono il settore della climatizzazione e ha espresso fiducia nelle prospettive di crescita di un comparto industriale solido e capace di innovare. L’associazione lavora da tempo per promuovere il contributo delle tecnologie del settore al miglioramento degli standard qualitativi degli edifici e del comfort di chi li abita.