AgenPress. L’esercito ucraino stanotte avrebbe lanciato un attacco contro un impianto chimico nell’oblast’ di Smolensk, in Russia. Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, poco dopo la mezzanotte si sono viste esplosioni e un vasto incendio provenire dall’impianto che produce fertilizzanti, ammoniaca e altri prodotti chimici e componenti a base di azoto, collegati alla macchina bellica russa.

La struttura è stata in passato bersaglio di attacchi ucraini in diverse occasioni, l’ultimo dei quali a febbraio.

L’Ucraina colpisce regolarmente obiettivi militari in profondità nel territorio russo e nei territori occupati, nel tentativo di indebolire la capacità di Mosca di continuare la sua guerra.

La notte precedente, droni ucraini avevano colpito una stazione di pompaggio del petrolio nella Repubblica del Tatarstan, in Russia.