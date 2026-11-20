AgenPress. Un massiccio attacco missilistico durato diverse ore nella notte ha causato la morte di almeno tre persone a Kiev, interruzioni nelle forniture di elettricità, riscaldamento e acqua e danni a tre ponti nella capitale.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha rivolto un appello ai residenti affinché non si mettano in auto, affermando che i ponti Podilsko-Voskresenskyi, Meridionale e Darnytskyi sono stati tutti danneggiati nel raid missilistico russo. L’attacco arriva un giorno dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ” rappresaglie ” per i devastanti attacchi ucraini contro il ponte di Crimea, che hanno causato il crollo di un’intera sezione della struttura nella notte del 17 novembre. In quanto aggressore nel conflitto, gli attacchi russi contro l’Ucraina non possono essere considerati di natura “rappresaglia”. Gli attacchi ucraini all’interno della Russia e nei territori occupati dalla Russia sono intrinsecamente di natura difensiva – ha dichiarato il sindaco di Kiev -.

L’attacco notturno ha coinvolto missili balistici, droni e missili da crociera lanciati da bombardieri strategici Tu-160 decollati dalla base aerea di Ukrainka, nell’Estremo Oriente del Paese. I velivoli militari supersonici Tu-160 sono tra i più grandi aerei da guerra attualmente in servizio e sono in grado di trasportare armamenti convenzionali e nucleari.

Oltre a Kiev, attacchi ed esplosioni sono stati segnalati in tutto il paese, comprese le regioni occidentali di Leopoli e Ivano-Frankivsk, la città meridionale di Kryvyi Rih, la regione nord-orientale di Kharkiv e la città orientale di Dnipro.

Secondo quanto riferito dalle autorità, almeno tre dipendenti dell’azienda idrica di Kiev sono rimasti uccisi nell’attacco. Circa altri 15 civili sono rimasti feriti nella capitale.