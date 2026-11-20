AgenPress. Forza Italia non arretra sulla questione degli e-book, ma lascia aperta la porta a una possibile mediazione con gli alleati. A confermarlo è il vicepremier e segretario azzurro Antonio Tajani, intervenuto a Fiuggi, a margine dell’evento Nexus, dove è tornato sulla polemica nata dopo il voto contrario di FI all’emendamento di Fratelli d’Italia sui libri digitali.

«Vediamo se troviamo mediazioni. Ci siamo fatti carico del grido di dolore che veniva dal settore dell’editoria», ha dichiarato Tajani, ribadendo le ragioni della posizione assunta dal suo partito. Parole che arrivano in una giornata particolarmente delicata per gli equilibri della maggioranza. Dopo aver votato contro la proposta di FdI al Senato, Forza Italia ha infatti presentato alla Camera un emendamento soppressivo della norma sugli e-book inserita nel decreto Scuola.

La proposta di modifica punta a cancellare l’articolo che impone agli editori di mettere a disposizione una versione digitale integralmente stampabile dei libri scolastici e universitari a un prezzo pari al 50% di quello dell’edizione cartacea. La posizione degli azzurri, ha spiegato Tajani, nasce dalle preoccupazioni manifestate dal mondo editoriale, che considera la misura potenzialmente dannosa per un’intera filiera produttiva. Non soltanto le grandi case editrici, ma anche le realtà più piccole, gli autori e gli operatori che lavorano nella distribuzione dei libri.

Il segretario di Forza Italia cerca dunque di tenere aperto il dialogo con gli alleati, senza rinunciare alle obiezioni di merito. L’obiettivo dichiarato è trovare una soluzione condivisa durante l’esame parlamentare alla Camera, evitando che il confronto sugli e-book si trasformi in un nuovo motivo di tensione nel centrodestra. La vicenda aveva già provocato una divisione evidente al Senato, dove l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia è stato approvato con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto, nonostante il voto contrario compatto dei senatori di Forza Italia presenti.

Da parte sua, la Lega ha già fatto sapere di voler confermare alla Camera il sostegno alla norma approvata a Palazzo Madama. Matteo Salvini ha definito la misura una scelta a favore delle famiglie e degli studenti, esprimendo perplessità sulla posizione degli azzurri.

Il confronto resta quindi aperto. Tajani prova a ricondurre la discussione sul terreno del merito, insistendo sulla necessità di ascoltare le preoccupazioni dell’editoria e di individuare eventuali correttivi. Ma la presentazione dell’emendamento soppressivo conferma che Forza Italia intende mantenere la propria linea. La partita si sposta ora a Montecitorio, dove la maggioranza sarà chiamata a confrontarsi nuovamente su una norma che, nata come misura per ridurre il costo dei libri per studenti e famiglie, è diventata anche un banco di prova per i rapporti tra gli alleati di governo.