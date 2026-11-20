AgenPress. Le divisioni nella maggioranza approdano anche al confronto pubblico di Nexus, in corso a Fiuggi. A intervenire sulla vicenda del voto contrario di Forza Italia all’emendamento sugli e-book è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha richiamato l’attenzione sulle possibili conseguenze politiche della presa di posizione degli azzurri. «Il no di Forza Italia sugli e-book potrebbe avere effetti sul clima politico». È questa, in sostanza, la valutazione espressa da La Russa, intervenuto all’appuntamento di Nexus, dove il dibattito ha inevitabilmente incrociato anche i temi dell’attualità parlamentare e degli equilibri tra le forze di governo.

La vicenda nasce dal voto in Commissione Bilancio al Senato, dove l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per introdurre uno sconto del 50% sui libri in formato digitale è stato respinto con 12 voti contrari e 11 favorevoli. Determinante il voto di Forza Italia, schieratasi insieme alle opposizioni. Successivamente, però, la proposta ha ottenuto il via libera dell’Aula con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto.

Un passaggio parlamentare che ha messo in evidenza una divergenza tra due partiti centrali della coalizione di governo. Da una parte Fratelli d’Italia, promotore della misura; dall’altra Forza Italia, che ha motivato la propria contrarietà con le preoccupazioni espresse dal settore dell’editoria, ritenendo che il provvedimento non fosse la strada giusta per sostenere le famiglie. Il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha escluso che il voto rappresenti un problema per la tenuta della maggioranza, sostenendo che gli azzurri abbiano semplicemente espresso un dissenso nel merito di una proposta parlamentare non condivisa.

Resta tuttavia il significato politico di quanto accaduto. Il voto sugli e-book, pur riguardando una questione specifica legata al mondo della scuola e dell’editoria, ha aperto una discussione più ampia sui rapporti tra gli alleati e sulla capacità della coalizione di mantenere una posizione comune sui provvedimenti parlamentari.

È proprio in questo contesto che si inserisce il richiamo di La Russa. Il presidente del Senato non ha soltanto guardato all’esito di una votazione, ma alle possibili ripercussioni sul clima politico, in una fase in cui i rapporti tra le diverse componenti del centrodestra sono particolarmente osservati.

La giornata di Nexus a Fiuggi diventa così anche un’occasione per riflettere sugli equilibri nazionali. Il confronto tra politica, istituzioni ed economia, al centro della manifestazione, si intreccia con una vicenda parlamentare che ha riportato in primo piano il tema della coesione della maggioranza. La questione degli e-book potrebbe dunque lasciare una traccia che va oltre il provvedimento stesso. La sfida per il centrodestra sarà quella di gestire le differenze tra i partiti senza trasformare ogni divergenza parlamentare in un nuovo terreno di scontro politico.