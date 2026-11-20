AgenPress. “A 64 anni bisogna poter scegliere di andare in pensione anticipata con il ricalcolo contributivo. L’assegno sarà un po’ più basso, ma si potrà riceverlo prima: per noi è uno scambio equo e per lo Stato non comporta costi”.

Lo ha dichiarato Claudio Borghi, senatore della Lega, intervenendo oggi a “Corrente Alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“È importante che una persona possa decidere di andare in pensione a 64 anni, accettando una pensione calcolata interamente con il metodo contributivo”, ha aggiunto Borghi.