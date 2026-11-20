AgenPress. “Gli studi scientifici dimostrano che l’apprendimento attraverso i supporti digitali è di gran lunga inferiore rispetto a quello sui libri cartacei. Dobbiamo togliere i ragazzi dalla dipendenza dai dispositivi elettronici: hanno il diritto di studiare sui libri”.
Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, deputato e portavoce nazionale di Forza Italia, intervenendo oggi a “Corrente Alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.
Sulla questione delle pensioni, Nevi ha aggiunto: “Abbiamo segnalato che bisogna fare uno sforzo per trovare più risorse e innalzare il tetto oltre il quale si riduce la rivalutazione degli assegni”.