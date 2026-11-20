Intervista di Aurelio Coppeto, direttore di Agenpress, sul rapporto tra fede, ragione, cristologia e crisi spirituale della società contemporanea

AgenPress – Il rapporto tra fede e ragione, il progressivo allontanamento dalle forme tradizionali della religiosità e la persistente ricerca del trascendente rappresentano alcune delle questioni più significative del nostro tempo. Ne abbiamo parlato con il senatore Domenico Scilipoti Isgrò, prendendo spunto da una riflessione del filosofo Norberto Bobbio sulla difficoltà dell’uomo contemporaneo di definirsi ateo o agnostico, pur riconoscendo i limiti della ragione di fronte al mistero dell’esistenza.

D. Senatore Scilipoti, Norberto Bobbio affermava di non considerarsi né ateo né agnostico, riconoscendo di essere immerso in un mistero che la ragione non riesce a penetrare completamente. Come interpreta questa posizione?

R. Bobbio ha intercettato una condizione profondamente diffusa nella società contemporanea: l’uomo continua a cercare risposte, ma spesso non trova nelle forme tradizionali della religiosità un riferimento capace di parlare alla propria coscienza. Tuttavia, il bisogno di trascendenza non è scomparso. È proprio in questo spazio che la cristologia assume un’importanza fondamentale.

D. In che modo la figura di Cristo può rispondere a questa perplessità?

R. Cristo rappresenta il punto d’incontro tra il mistero divino e la condizione umana. Con l’Incarnazione, Dio entra nella storia, assume la natura umana e condivide le sofferenze dell’uomo. La cristologia ci ricorda che il cristianesimo non è soltanto un sistema di precetti, ma l’annuncio di una persona: Gesù Cristo, morto e risorto.

D. Fede e ragione devono essere considerate antagoniste?

R. Assolutamente no. La ragione è uno strumento fondamentale per comprendere la realtà, ma non può pretendere di esaurire ogni dimensione dell’esistenza. La fede cristiana non chiede di rinunciare alla ragione, bensì di aprirla a un orizzonte più ampio. Fede e ragione possono dialogare e sostenersi reciprocamente.

D. Quale messaggio dovrebbe arrivare oggi all’uomo contemporaneo?

R. La perplessità non deve trasformarsi in rassegnazione o indifferenza. Può diventare una ricerca autentica, un cammino interiore che conduce a riscoprire il significato dell’amore, della solidarietà e della speranza. Cristo, attraverso la Croce e la Risurrezione, offre una prospettiva che supera il limite della morte e restituisce dignità e significato alla vita umana.

D. Possiamo quindi considerare la cristologia una risposta alla crisi spirituale del nostro tempo?

R. Certamente. Non una risposta imposta, ma una proposta che interpella la libertà e la coscienza di ogni individuo. La centralità di Cristo può rappresentare un riferimento essenziale per ricostruire un umanesimo fondato sulla dignità della persona, sulla responsabilità e sull’amore. L’uomo non deve avere paura del mistero: può attraversarlo con la ragione, la ricerca e, per chi sceglie di accoglierla, la luce della fede.

Sen. Dott. Scilipoti Isgrò – Presidente Nazionale “UC” e Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell”DC”.